El restaurante Michem (Llanera) logra imponerse entre 19 finalistas en el certamen del pote en Turón

OVIEDO 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El restaurante Michem, de Villabona (Llanera), se ha alzado esta tarde con el primer premio en el concurso regional 'Explorando el Pote Perfecto', en el marco de las XXXIV Jornadas del Pote del Valle de Turón, declaradas de Interés Turístico Regional y que se celebran hasta el 8 de diciembre.

El podio lo han completado La Cantina de Villalegre, de Avilés, y Casa Repinaldo, de Candás, mientras que el galardón a la mejor elaboración del valle turonés fue para el bar tienda La Caleyuca, de La Hueria de Urbiés.

Michem se ha impuesto entre 19 finalistas que elaboraron sus platos en directo ante un jurado compuesto por expertos como Román Gutiez (Sidrería Román, Gijón), ganador de las dos últimas ediciones; Juan Luis González, propietario de Casa Belarmino (Gozón); Ana Fe Fernández, cocinera del Cenador del Azul (Mieres); Pablo Ramos, profesor de la Escuela de Hostelería de Gijón; Marcos Cienfuegos, cocinero; Segundo Riesco, jefe de Hostelería del IES Valle de Aller, y el periodista gastronómico David Fernández-Prada.

Los finalistas han sido Bar Tienda La Caleyuca (La Hueria de Urbiés), Casa Belarmino (Langreo), Casa Morán (Collanzo, Aller), Casa Repinaldo (Candás), Centro de Mayores de Turón, Doña Concha (Oviedo), El Dólar (Oviedo), El Sitiu de Ñarres (Gijón), El Tendejón de Fernando (Las Regueras), Hotel Silken Ciudad Gijón, La Cantina de Villalegre (Avilés), La Consistorial (Mieres), La Escollera (San Juan de la Arena), La Gotera de Jorge (Turón), La Taberna TheWhiteBar (Mieres), Michem (Villabona), Posada de Bacus (Mieres), Río Astur (Gijón) y TC28 (Mieres).