Retenciones kilométricas en la A-8, en Gijón, por un accidente entre una autocaravana y un camión

Retenciones en la A-8 por el accidente de una autocaravana y un camión. - DGT

OVIEDO, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El conductor de una autocaravana ha resultado herido este jueves en un accidente por alcance con un camión en el punto kilométrico 388,5 de la A-8, en sentido Cantabria, a la altura del término municipal de Gijón, según ha informado la Guardia Civil de Tráfico.

El siniestro, que se produjo sobre las 10.45 horas, ha implicado a una autocaravana de la marca Joint y a un camión Renault. Como consecuencia del impacto, el conductor de la autocaravana tuvo que ser excarcelado por efectivos de bomberos desplazados al lugar.

Hasta la zona se han movilizado dos patrullas del Destacamento de Tráfico de Gijón y el equipo Unidad de Investigación de Siniestros (UNI) de la Guardia Civil, además de los servicios sanitarios, el servicio de mantenimiento de carreteras y los responsables de los paneles informativos de la vía.

El accidente está provocando retenciones de aproximadamente 2 kilómetros entre los puntos kilométricos 388 y 390 de la autovía A-8, donde se mantiene activo el dispositivo de regulación del tráfico.