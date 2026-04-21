Retirada estratégica de la Ley de Espectáculos para vetar menores en corridas de toros y forzar su votación en Pleno

El portavoz de IU-Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas, en rueda de prensa este martes. - EUROPA PRESS

OVIEDO 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Convocatoria por Asturias, Xabel Vegas, ha anunciado este martes la retirada de su proposición de ley para prohibir la entrada de menores en espectáculos taurinos con el objetivo de volver a registrarla y "sortear el filibusterismo" de PP y Vox.

En rueda de prensa, Vegas ha explicado que la iniciativa, "legítima y mayoritaria", registrada al inicio de la legislatura atendiendo a recomendaciones de organismos internacionales sobre la protección de la infancia, había superado la toma en consideración y se encontraba en fase de ponencia. Sin embargo, ha denunciado que durante más de un año y medio no se convocaron reuniones, lo que ha atribuido a una actitud de "filibusterismo político".

Según ha señalado, tras la reactivación de la ponencia a petición de los grupos progresistas --PSOE, Convocatoria por Asturias y Grupo Mixto--, se han celebrado dos sesiones en las que, a su juicio, se ha constatado la "falta de voluntad" del Partido Popular y Vox para continuar con la tramitación. "Han optado por torpedear los trabajos e impedir que la ley siga adelante", ha afirmado.

Ante esta situación, ha explicado que los grupos de la izquierda y Covadonga Tomé han decidido retirar la proposición original y registrar un nuevo texto conjunto que incorporará las enmiendas planteadas previamente por la diputada del Grupo Mixto. Entre ellas, ha citado modificaciones como para impedir el acceso de menores de 18 años a cualquier recinto donde se celebren corridas de toros.

La nueva iniciativa se impulsará, según ha explicado, para su tramitación por el procedimiento de lectura única, con el fin de que pueda debatirse y votarse directamente en Pleno. "Es la única manera de evitar que se siga bloqueando una proposición de ley que cuenta con la mayoría de la Cámara", ha sostenido.

En cuanto a los plazos de tramitación, ha indicado que la intención es que la retirada de la iniciativa actual y la toma en consideración de la nueva proposición de ley puedan abordarse en el mismo pleno, previsiblemente a principios de mayo, y que su aprobación podría producirse en un plazo de unas tres semanas si se acepta la tramitación por lectura única o, en su defecto, por el procedimiento de urgencia.

Vegas ha defendido que Asturias es una comunidad con escasa tradición taurina y ha asegurado que existe una mayoría social contraria a que los menores accedan a este tipo de espectáculos, que ha calificado de "crueles y sangrientos". Asimismo, ha subrayado que la medida busca proteger a niños y niñas de contenidos que considera perjudiciales.