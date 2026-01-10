El 'Reto Territorio Minero' de Mieres atrae a 176 participantes en su primera edición - MIERES

OVIEDO, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 'Reto Territorio Minero' de Mieres, ha contado con 176 participantes en su primera edición. El concejal de Turismo de Mieres, Álvaro González, ha destacado que este encuentro, que combina ciclismo de montaña, tecnología y competición, es "una muestra de la apuesta por la innovación del Gobierno de Mieres, una experiencia única porque es una competición abierta que te permite aprovechar las rutas que tenemos en el concejo los 365 días del año".

La prueba, que cuenta con el apoyo de Caja Rural de Asturias, consta de dos rutas que discurren por los montes Llosorio y Polio, con una distancia de 70 kilómetros y 2.600 metros de desnivel. Los participantes han tenido todo el año 2025 para superar el reto, pudiendo subir sus tiempos y "jugar" con el momento para hacer cambios en la clasificación, en la que incluso una mujer se ha colado entre los cuatro mejores tiempos absolutos.

Desde la organización se ha informado de que el próximo 6 de febrero se entregarán los 3.000 euros en premios, y que antes de eso, a finales de este mismo mes, se presentará en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) la segunda edición de este Reto Territorio Minero, que "promociona el territorio y promueve la práctica deportiva de una forma inédita y novedosa", según ha señalado el concejal Álvaro González, quien ha destacado que "Mieres es un destino turístico emergente, el corazón del Territorio Minero Asturiano".