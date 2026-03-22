Return impulsa en Asturias un proyecto de almacenamiento energético de 18 MW en un entorno industrial

Almacenamiento de baterías. - RETURN

OVIEDO, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

La compañía Return ha reforzado su apuesta por Asturias con la adquisición de 318 MWh de almacenamiento en baterías, en el marco de su estrategia para mejorar la estabilidad de la red eléctrica, según han informado fuentes del proyecto.

En este contexto, se encuentra en tramitación administrativa una instalación de almacenamiento energético de 18 megavatios (MW) de potencia y 72,1 MWh de capacidad, concebida como un ejemplo del nuevo modelo de desarrollo de este tipo de infraestructuras, orientado a su "integración ordenada en el territorio".

Según han detallado a Europa Press, el proyecto se ubicará en un entorno industrial que cumple con los requisitos fijados por la normativa regional para este tipo de desarrollos. Además, el emplazamiento, alejado de núcleos urbanos, aprovecha un área previamente degradada, lo que "reduce de manera significativa su impacto territorial".

La configuración prevista incluye la instalación de aproximadamente 15 contenedores de 20 pies, junto con un paquete de medidas adicionales destinadas a minimizar la afección paisajística y ambiental.