Reunión "crucial" este lunes para resolver el conflicto urbanístico de La Barquerina (Villaviciosa)

Fachada del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. - MITECO

OVIEDO, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado y el Ayuntamiento de Villaviciosa mantendrán este lunes una reunión con el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico "crucial" para buscar una solución al problema urbanístico de La Barquerina.

La reunión sigue a los encuentros previos celebrados el 30 de enero y el 5 de febrero, este último presidido por el consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, con el objetivo de avanzar en una solución al problema que afecta a la planificación del suelo y a los vecinos de la zona.

El Ministerio ha planteado una solución basada en el artículo 44.7.c) del Reglamento de Costas, que permitiría reducir la servidumbre de protección hasta aproximadamente 86 metros, medida desde la ribera. Técnicos del Ministerio y del Principado realizaron la semana mediciones sobre el terreno, según informa el Consistorio, para evaluar la viabilidad de la propuesta, considerada por la administración autonómica como inicialmente favorable.

El Ayuntamiento ha mostrado su disposición a colaborar para agilizar la resolución, especialmente pensando en los afectados y la empresa, aunque mantiene los recursos y acciones presentadas para garantizar una solución general que preserve el Plan Especial de La Barquerina, afectado por la actuación de la Demarcación de Costas 25 años después del deslinde.