Ribadesella cierra el paseo de la Punta'l Pozu por riesgo de desprendimientos

El alcalde de Ribadesella, Paulo García, visita el paseo. - AYTO. DE RIBADESELLA

OVIEDO, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El paseo de la Punta'l Pozu, en el extremo noroeste del paseo marítimo de Santa Marina, en Ribadesella, se encuentra cerrado al paso de peatones desde ayer por riesgo de desprendimientos.

El cierre se produce después de que el Ayuntamiento haya recibido un informe de la Dirección General de la Costa y el Mar, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que alerta de que la situación actual de la ladera presenta "un riesgo relevante" de desprendimientos que podrían afectar al paseo y a los usuarios.

El documento señala que la situación requiere un análisis detallado del estado actual de la ladera y de su evolución, puesto que "la observación visual no es suficiente para garantizar las condiciones adecuadas de seguridad".

Tras visitar la zona acompañado de un técnico municipal, el alcalde, Paulo García, ordenó el cierre del paseo. "No vamos a correr riesgos, la seguridad de las personas está por encima de todo", ha publicado en redes sociales.