Riesgo elevado de aludes en Picos de Europa: el 112 desaconseja hacer recorridos a pie y practicar deportes invernales

OVIEDO, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 112 ha advertido este domingo de un riesgo notable de aludes en los Picos de Europa, lo que hace que las actividades en alta montaña sean especialmente peligrosas, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Según han explicado en su red social X, se recomienda evitar recorridos a pie por alta montaña y practicar deportes invernales como el esquí de travesía o la escalada en hielo, ya que el riesgo de accidentes es elevado.

La alerta afecta a zonas con acumulación de nieve reciente y pendientes pronunciadas, donde las condiciones podrían favorecer desprendimientos.