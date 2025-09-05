Riesgo extremo de incendios en Asturias: 17 concejos en alerta

Riesgo de incendios en Asturias para el sábado 6 de septiembre.
Europa Press Asturias
Publicado: viernes, 5 septiembre 2025 12:55

   OVIEDO, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

   Diecisiete concejos asturianos figuran este sábado en riesgo extremo de incendios forestales, según el cálculo del índice realizado por el Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot) para el 6 de septiembre. Los concejos afectados son Allande, Belmonte de Miranda, Boal, Cangas de Narcea, Degaña, Grado, Grandas de Salime, Ibias, Illano, Pesoz, Proaza, Quirós, Santo Adriano, Somiedo, Teverga, Villayón y Yernes y Tameza.

   El resto de concejos están calificados en riesgo 'Muy Alto' o 'Alto', por lo que desde el Gobierno del Principado recomiendan mucha precaución y seguir las indicaciones de emergencia y evitar cualquier práctica de riesgo en zonas forestales durante los próximos días.

   Indurot insiste en la necesidad de extremar las precauciones ante las condiciones meteorológicas y recuerda que, en nivel extremo, están prohibidas todo tipo de quemas y actividades susceptibles de provocar un incendio forestal. El índice también contempla niveles muy alto o alto en otros municipios del Principado.

