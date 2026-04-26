El riesgo de incendio forestal será "alto" en el occidente y litoral central asturiano este lunes

Índice De Riesgo De Incendio Forestal En Asturias Para Este Lunes, 27 De Abril De 2026. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El índice de riesgo de incendio forestal en Asturias refleja que el riesgo será 'alto' este lunes en todo el occidente asturiano y la zona central más costera, mientras que será bajo en prácticamente la totalidad del territorio restante.

Según las previsiones de la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, el riesgo 'alto' afecta a Allande, Avilés, Boal, Candamo, Cangas del Narcea, Carreño, Castrillón, Castropol, Coaña, Corvera de Asturias, Cudillero, Degaña, El Franco, Gijón, Gozón, Grandas de Salime, Ibias, Illano, Illas, Las Regueras, Llanera, Muros del Nalón, Navia, Pesoz, Pravia, Salas, San Martín de Oscos, Santa Eulalia de Oscos, San Tirso de Abres, Soto del Barco, Tapia, Taramundi, Tineo, Valdés, Vegadeo, Villanueva de Oscos y Villayón.

Por otro lado, se encuentran en nivel de riesgo 'moderado' los municipios de Belmonte de Miranda, Cabranes, Caravia, Colunga, Somiedo y Villaviciosa. El resto de Asturias está en riesgo 'bajo' este lunes.