Riesgo de incendios en Asturias: Nueve concejos se enfrentan a un nivel alto y trece moderado este martes

Mapa de índice de riesgo de incendios forestales de Asturias para mañana - INDUROT

OVIEDO, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Principado de Asturias alerta para este martes de un riesgo alto de incendios forestales en los concejos de Allande, Boal, Cangas de Narcea, Grandas de Salime, Ibias, Illano, Pesoz, Tineo y Villayón, según las previsiones del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot).

Por otra parte, el riesgo se sitúa en nivel moderado en Castropol, Coaña, El Franco, Navia, San Martín de Oscos, Santa Eulalia de Oscos, San Tirso de Abres, Tapia de Casariego, Taramundi, Valdés, Vegadeo y Villanueva de Oscos. En el resto de la región, el riesgo es bajo.

La información, elaborada en base a las previsiones meteorológicas de la Agencia Estatal de Meteorología y a la recurrencia temporal y espacial de incendios forestales, clasifica el riesgo municipal en cinco niveles, desde 'bajo' a 'extremo'.