Riesgo de incendios forestales en Asturias: nueve concejos estarán en nivel alto este domingo

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OVIEDO, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Nueve concejos asturianos presentan este domingo, 1 de noviembre, un índice de riesgo alto de incendios forestales, según las previsiones del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot). El resto del territorio se encuentra en niveles bajo o moderado, sin que ningún municipio alcance los índices de riesgo muy alto o extremo.

Los concejos con riesgo alto (índice 3) son Cangas del Narcea, Degaña, Grado, Ibias, Proaza, Quirós, Santo Adriano, Teverga y Yernes y Tameza.

Por su parte, el riesgo es bajo (índice 1) en Amieva, Cabrales, Cangas de Onís, Llanes, Onís, Parres, Peñamellera Alta, Peñamellera Baja, Piloña, Ponga, Ribadedeva, Ribadesella y Tineo.

Los otros 56 concejos asturianos se encuentran en riesgo moderado (índice 2): Allande, Aller, Avilés, Belmonte de Miranda, Bimenes, Boal, Cabranes, Candamo, Carreño, Caso, Castrillón, Castropol, Coaña, Colunga, Corvera, Cudillero, El Franco, Gijón, Gozón, Grandas de Salime, Illano, Illas, Langreo, Laviana, Lena, Valdés, Llanera, Mieres, Morcín, Muros de Nalón, Nava, Navia, Noreña, Oviedo, Pesoz, Pravia, Las Regueras, Ribera de Arriba, Riosa, Salas, San Martín del Rey Aurelio, San Martín de Oscos, Santa Eulalia de Oscos, San Tirso de Abres, Sariego, Siero, Sobrescobio, Somiedo, Soto del Barco, Tapia de Casariego, Taramundi, Vegadeo, Villanueva de Oscos, Villaviciosa y Villayón.

Esta información del Principado de Asturias está calculada en base a las previsiones meteorológicas de AEMET disponibles a las 9.30 horas del día de hoy y a los datos de recurrencia temporal y espacial de incendios forestales.