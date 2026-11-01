El riesgo de incendios forestales sube en Asturias este lunes: 15 concejos estarán en nivel alto

Archivo - Bomberos de Oviedo trabajan en la extinción del incendio forestal en el monte Naranco. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un total de 15 concejos asturianos estarán este lunes en riesgo alto de incendios forestales, seis más que este domingo, según las estimaciones del Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot). El índice alcanza el nivel 3, correspondiente a riesgo alto, en Allande, Boal, Cangas del Narcea, Degaña, Grado, Grandas de Salime, Ibias, Illano, Pesoz, Proaza, Quirós, Santo Adriano, Teverga, Villayón y Yernes y Tameza. Ningún concejo se encuentra en riesgo muy alto o extremo.

La mayor parte del territorio, un total de 55 concejos, presenta riesgo moderado (índice 2): Aller, Avilés, Belmonte de Miranda, Bimenes, Cabranes, Candamo, Caravia, Carreño, Caso, Castrillón, Castropol, Coaña, Colunga, Corvera de Asturias, Cudillero, El Franco, Gijón, Gozón, Illas, Langreo, Laviana, Lena, Valdés, Llanera, Llanes, Mieres, Morcín, Muros de Nalón, Nava, Navia, Noreña, Oviedo, Peñamellera Baja, Pravia, Las Regueras, Ribadedeva, Ribadesella, Ribera de Arriba, Riosa, Salas, San Martín del Rey Aurelio, San Martín de Oscos, Santa Eulalia de Oscos, San Tirso de Abres, Sariego, Siero, Sobrescobio, Somiedo, Soto del Barco, Tapia de Casariego, Taramundi, Tineo, Vegadeo, Villanueva de Oscos y Villaviciosa.

Por su parte, ocho concejos presentan riesgo bajo (índice 1): Amieva, Cabrales, Cangas de Onís, Onís, Parres, Peñamellera Alta, Piloña y Ponga. Esta es información del Principado de Asturias calculada en base a las previsiones meteorológicas de AEMET disponibles a las 9.30 horas del día de hoy y de los datos de recurrencia temporal y espacial de incendios forestales.