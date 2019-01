Rivas (PSOE) acusa a Rosón (Somos) de culpabilizarla con "mentiras" para buscar rédito electoral

Publicado 23/01/2019 19:28:43 CET

OVIEDO, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Infraestructuras y Servicios Básicos del Ayuntamiento de Oviedo, la socialista Ana Rivas, ha acusado al concejal de Economía, Rubén Rosón (de Somos, marca local de Podemos) de estar "obesionado" en culpabilizarla de los proyectos que no salen adelante con "mentiras y falsedades" y así conseguir "rentabilidad política" de cara a la proximidad de las elecciones municipales.

Así ha contestado Rivas este miércoles a las declaraciones realizadas esta mañana por Rosón, donde explicó que el Ayuntamiento había ejecutado un 80% del presupuesto salvo el del departamento de Rivas, al que acusó de ser la única concejalía con problemas de ejecución.

Rivas ha respondido esta misma tarde y ha comenzado afirmado que lleva "mucho tiempo callada y hoy ya toca contestar" porque "no se pueden consentir mentiras y falsedades", de la que ha acusado a Rosón de que después de cuatro años como concejal "no ha aprendido nada de la gestión municipal, ni la de su propia área".

En ese sentido, ha recordado que el presupuesto municipal es el "esqueleto" de la gestión y que las inversiones recogidos en el mismo no llevan el mismo ritmo que el gasto corriente, "algo que el concejal debería saber".

Como ejemplo ha puesto las obras de mejora y reposición del asfaltado que afectan a los barrios de La Argañosa y La Ería, que empezaron este mes y se comenzaron a tramitar en junio del 2017. También las de limpieza de la muralla municipal, que llevan dos años sin poder ejecutarse por falta de tiempo, o las obras del Polideportivo de Trubia, que según ha indicado Rivas, desde Urbanismo no incluyeron ya en agosto de 2018 porque no daba tiempo a ejecutarlas.

"En agosto ya no nos financiaron la obras. Si es tan sencillo por qué no dio al botón", se ha preguntado Rivas, que ha recordado que la prórroga presupuestaria no incluye las inversiones. Por eso, ha recordado que si el presupuesto se aprueba en abril y una obra consigue financiación en junio, los plazos se van reduciendo.

A pesar de eso ha recordado que en 2018 desde Infraestructuras lanzaron 48 actuaciones de obras y unas inversiones con un gasto de 22 millones. "Nuestra parte del trabajo está hecha y la inversión del Ayuntamiento no se ejecuta íntegramente desde esta área", ha destacado.

Rivas ha afirmado que Rosón está en una "situación complicada" para dar "lecciones de buena gestión". "No vale todo para justificarse, no vale decir medias verdades y culpabilizar al resto, porque la realidad es que el presupuesto no está aprobado", ha destacado Rivas, que ha afirmado sentirse "objeto de gran parte de las obsesiones" de Rosón.

La concejala ha querido dejar claro que su "juego" no es "la provocación", sino "responder a las provocaciones de otros" y que nunca se ha metido en la gestión de otras áreas del Gobierno local, pero "no se pueden tolerar más mentiras y la falta de rigor".

Una situación que según Rivas se ha arreciado en los últimos meses en vista de las elecciones municipales de mayo, donde Somos "se ha posicionado muchas veces al lado de la oposición y el enfrentamiento porque deben pensar que les da rentabilidad política". Algo que a su juicio choca con la actitud de los otros dos grupos --PSOE e IU-- que forman el gobierno tripartito de la capital asturiana y que "reman juntos".

Por todo ello, Rivas ha acusado al concejal de Economía de estar permanente instalado en la provocación y en "buscar culpables fuera" para después "colgarse la medallita" cuando los proyectos salen adelante. Una situación de la que ha alertado de cara a los comicios de mayo, porque "sino remamos todos juntos podemos encontrarnos con situaciones como las de Andalucía".