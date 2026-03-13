El robot asturiano 'Trastu', diseñado para moverse por Marte, gana un premio internacional

Archivo - Dos estudiantes con el rover 'Trastu' creado en Asturias para la superficie de Marte. - UNIVERSIDAD DE OVIEDO - Archivo

OVIEDO, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El equipo 4Space UniOvi ha ganado el primer premio en los Student Talent Awards de Rumanía con 'Trastu', un robot diseñado para desplazarse por Marte. El proyecto desarrollado por 4S consiste en el desarrollo de un 'rover' capaz de moverse de forma autónoma por la superficie marciana en condiciones extremas como bajas temperaturas, radiación y superficies irregulares.

Según ha informado la institución académica en nota de prensa, el jurado ha destacado la capacidad de transferencia del conocimiento a soluciones aeroespaciales reales y el enfoque multidisciplinar en la iniciativa defendida por el equipo de la Universidad de Oviedo.

El galardón, concedido dentro de la Conferencia de Ingeniería STE 2026 que se celebra en Rumanía, supone "un importante reconocimiento al trabajo innovador que se está desarrollando en el entorno universitario asturiano".

El equipo ha trabajado en la integración de distintos sistemas del rover --estructura, movilidad, energía, comunicaciones y carga científica-- con el objetivo de crear una plataforma eficiente para la exploración del planeta rojo.

La puesta en escena merecedora del galardón ha corrido a cargo de los estudiantes Gonzalo García Carro, Juan Antonio de Abol-Brasón Vázquez de Prada, Miguel Enrique Michelena Colina y César Bobes Álvarez, quienes han desarrollado una propuesta que ha destacado entre decenas de universidades internacionales por "su rigor técnico, su capacidad de transferencia del conocimiento a soluciones aeroespaciales reales y su enfoque multidisciplinar".

El jurado del STE 2026 ha subrayado la madurez técnica del proyecto, su claridad metodológica y su viabilidad de aplicación industrial.