Rodrigo Cuevas ofrecerá un nuevo concierto en abril tras agotar las entradas

Cartel del concierto de Rodrigo Cuevas en Avilés. - RODRIGO CUEVAS

OVIEDO 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

Rodrigo Cuevas ha anunciado un segundo concierto en Avilés, el 25 de abril, tras agotar las entradas para el estreno de su nueva gira 'La belleza'. La ciudad será la primera parada de la nueva gira de Rodrigo Cuevas con una cita doble el viernes 24 y el sábado 25 de abril de 2026 en el Pabellón de Exposiciones de La Magdalena.

Después de 117 actuaciones de La Romería por distintos países -entre ellos Francia, México, Portugal y Colombia- y de recorrer de arriba a abajo la geografía española, la gira de 'La Belleza' arrancará el 24 de abril de 2026 en Asturias y se extenderá hasta octubre de 2027, con cierre previsto en Madrid.

Como primer adelanto de este álbum, Rodrigo Cuevas -Premio Nacional de las Músicas Actuales 2023- acaba de lanzar "Un Mundo Feliz", una canción interpretada junto a Massiel.