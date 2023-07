Rodrigo Cuevas, Rigoberta Bandini o Rozalén, entre las más de 4.200 firmas que piden blindar el asturiano

A la izda, Leticia Baselgas y David Varela, portavoces de la plataforma musical y cultural asturiana en contra de la intención de Vox de no porgramar espectáculos que promuevan la cooficialidad del asturiano.

El sector musical y cultural del Principado piden a Moriyón el cese de Rouco (Vox) como concejala de Festejos



El rechazo de la concejala de Festejos en Gijón, Sara Álvarez Rouco (Vox), a programar espectáculos que promocionen la cooficialidad del asturiano ha llevado al sector musical a presentar este miércoles, avalado por más de 4.200 firmas individuales y colectivas, el manifiesto 'Música en asturiano, sí', y a presentar por Registro Municipal una moción para que se blinde el uso de la Llingua en el municipio.

El documento está firmado por artistas de diferentes disciplinas, desde cantantes a artistas, grupos folclóricos, centros asturianos, bandas de gaita, tales como Rodrigo Cuevas, Hevia, pero también por periodistas, medios de comunicación musicales, salas y bares con música, entidades sociales y por artistas de fuera de la región, como Rozalén o Rigoberta Bandini, a lo que ha sumado grupos que actuarán en la ciudad este verano, como Vetusta Morla o Desakato.

Así lo ha señalado Leticia Baselgas, quien, en nombre de la plataforma del sector cultural asturiano, ha lamentado que se les quiera excluir de los eventos y festejos de la ciudad.

Asimismo, ha tildado de "surrealista" tener que dar respuesta a las declaraciones de la edil de Festejos "tan graves", como la de no querer programar actuaciones en asturiano, y que no fueron matizadas hasta once días después, según ella.

A este respecto, ha opinado que si la concejala de Vox acabó "rectificando" las mimas, fue "por el descontento social que ellos mismos generaron", ha considerado. "Con la rectificación, llegó un nuevo esperpento, el de querer perseguir la libertad de expresión de los propios artistas", ha reprochado.

Baselgas ha llamado la atención sobre qué pasaría si en Cataluña se quisieran prohibir actuaciones en castellano, a lo que se ha preguntado cómo es que se va a poder seguir viendo actuaciones de artistas que apoyan el asturiano en otras ciudades españolas y en otros países, pero no en Gijón.

Para ella, se trata de un "ataque" que afecta a todo el sector cultural actúe en la lengua que actúe, pero en especial a los que lo hacen en Llingua asturiana o son hablantes de la misma. A esto ha sumado que es "un ataque a la libertad de expresión".

A mayores, ha opinado que Vox quiere volver a tiempos "de una censura previa", al determinar que se programará a un artista o no según su ideología respecto a la cooficialidad de la Llingua. "Es una barbaridad", ha asegurado Baselgas, quien ha remarcado que atenta con la libertad de expresión que recoge la Constitución Española.

En nombre de la misma plataforma musical y cultural asturiana ha hablado David Varela, quien ha advertido de que estas declaraciones "tan graves" de Rouco no pueden quedar "impunes" y no pueden "blanquearse las intenciones discriminatorias de sus socios de Gobierno" con la carta dirigida a la ciudadanía por parte de la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón (Foro).

"Queremos que se respeten nuestros derechos y se cumplan las leyes", ha recalcado Varela. Este ha señalado que necesitan garantías de que no se vaya a materializar lo anunciado por Rouco.

Varela también ha incidido en que, de llevarlo a efecto Vox, no solo incumpliría la Constitución, sino también otras normas de protección del asturiano locales y regionales.

De ahí que vayan a registrar, acto seguido, una moción al Pleno de Gijón para que se garantice que pueda haber actuaciones de artistas y entidades que usen el asturiano como lengua de expresión. Incluso no solo que lo garantice, sino que lo promueva a través de Divertia y de las Concejalías de Festejos, Cultura y Educación.

Asimismo, exigen en el escrito una declaración por parte de la alcaldesa en la que rechace "contundentemente" las declaraciones e intenciones de Rouco y en la que garantice que no se va a llevar a efecto lo que consideran una "vulneración de derechos y leyes".

Sobre esto último, la plataforma remarca que una persona que quiere discriminar a una parte de la cultura asturiana no debería dirigir la Concejalía de Festejos. En este sentido, en su escrito piden el cese como concejala de Festejos de Rouco, a su vez diputada regional de Vox y vicepresidenta regional de este partido, y que Divertia no la presida su compañero del grupo municipal, Oliver Suárez.

"Si no hay una respuesta, puede aumentar la movilización y hacerse mucho más visible en los espacios públicos este conflicto, inventado por Vox", ha advertido Varela.

Este también ha precisado que no han hablado con ningún grupo municipal, al no querer vincularlo con partidos políticos, si bien saben que los hay que defienden la libertad de expresión y de ideología en los espectáculos. Además, ha dicho estar a disposición de reunirse con cualquiera que así lo solicite.