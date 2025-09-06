La Romería Cuir 2025 reivindica a Gloria Fuertes y llama a la unidad LGTBIQ+ contra el odio

OVIEDO 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Romería Cuir 2025, celebrada en Arriondas, ha reivindicado este año a la poeta Gloria Fuertes como símbolo de las diversidades y disidencias sexuales, y ha hecho un llamamiento a la unidad de "toda la comunidad LGTBIQ+" frente a las "agresiones provocadas por discursos de odio" y las "absurdas normas heteropatriarcales".

Más de 500 personas han participado en el V Descenso LGTBIQ+ del Sella, en un ambiente festivo, deportivo y reivindicativo. Tras desplegar la bandera del colectivo en el puente de Arriondas sobre el río, comenzó un descenso marcado por el colorido y la diversidad. Es la primera vez que el descenso supera el medio millar de participantes, según destacan desde la organización del evento.

En el acto de despliegue de la bandera han estado el presidente de la Romería Cuir, David Casal; el concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Parres, Víctor Rodríguez; la viceconsejera de Igualdad, Beatriz González; la directora de Igualdad, Nuria Rodríguez; y el alcalde de Parres, Emilio García.

Previamente, en el escenario Rambal, la directiva de la Asociación ha leído el pregón-manifiesto en el que se ha hecho un llamamiento "a recuperar espacios robados a la comunidad", especialmente en el ámbito deportivo, ante "un 60% de casos de homofobia sufridos por personas LGTBIQ+, especialmente en la adolescencia".

El manifiesto ha subrayado la necesidad de la unidad de toda la comunidad LGTBIQ+, porque "lo que nos une es una historia común de persecución y de esos pedacitos de infancia y vida que nos fueron arrebatados por no ajustarnos a las absurdas normas de un irreal sistema heteropatriarcal que solo sirve para hacer infelices a las personas".

Esta unidad, han añadido, es imprescindible para evitar la pérdida de los avances logrados, ya que "los discursos de odio no dejan de crecer". Han alertado sobre "la persecución en España en los últimos años contra los avances para compañeres transexuales y no binaries", con la consigna "si nos tocan a una, nos tocan a todas".

También se ha reivindicado el derecho "a ser y existir" en los núcleos rurales, recordando que "muchas y muchos tuvieron que marcharse de sus pueblos", perdiendo así "sus raíces más profundas", y se ha pedido trabajar para que "ningún niño, niña o niñe tenga que irse si no quiere".

El pregón ha concluido con una condena contundente al genocidio de Israel contra el pueblo palestino, enviando "un abrazo fraternal a nuestras hermanas palestinas, que muchas ya no podrán construir un futuro mejor libre de odio porque han sido exterminadas".

Tras el descenso, la jornada continúa con debates y presentaciones de libros, con la participación de Inés Hernand, Nerea Pérez de las Heras y el escritor Christo Casas, entre otros. Mañana se celebrará una comida popular y habrá música tradicional asturiana.