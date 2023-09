Roqueñí niega que Amazon recibiese subvenciones para desarrollar su planta de Bobes

OVIEDO, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, Nieves Roqueñí, ha negado este miércoles que Amazon recibiese subvenciones para desarrollar su planta logística de Bobes (Siero), y ha confiado en que su puesta en marcha, para la que desconoce fecha, contribuya a la generación de puestos de trabajo.

Ante una pregunta de la diputada de Podemos, Covadonga Tomé, la consejera ha dicho que "desconoce" que este proyecto haya recibido subvenciones. "Yo creo que no las ha tenido", ha dicho, ante las dudas de la parlamentaria de Podemos, que afirmó que sí existen y aludió a una denuncia de CCOO que asegura que según la federación sindical UNI Global Union, Amazon habría obtenido al menos 4,4 millones de euros en subvenciones del Principado de Asturias para su instalación en Bobes.

En cualquier caso, ha dicho Roqueñí, este es un proyecto "estratégico" y como tal se ha tratado, facilitando la tramitación de autorizaciones y dando la "máxima agilidad" en la tramitación urbanística y ambiental. "Más allá de eso, no le puedo decir. Y yo creo, no pongo la mano en el fuego, pero creo que no tuvo subvenciones", ha asegurado la consejera.

El proyecto de Amazon, ha dicho, es "importante" para la creación de empleo en Asturias, con una inversión que "ya está hecha". A pesar de ello, ha remarcado que se trata de una empresa privada que tendrá "sus planes estratégicos" y por tanto la fecha de inicio de actividad "estará en la decisión de la empresa".