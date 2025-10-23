Rouco (Vox) arremete contra un presupuesto "de la deslealtad" y de los proyectos "megalómanos"

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Gijón, Sara Álvarez Rouco, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS

El partido de Abascal acusa al Gobierno de garantizar el apoyo del concejal "tránsfuga" con más dinero para Divertia

GIJÓN, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Gijón, Sara Álvarez Rouco, ha criticado este jueves el proyecto de presupuestos del Gobierno local para 2026, apoyado en el voto del concejal "tránsfuga".

"Estamos viendo proyectos megalómanos, y eso no nos gusta", ha asegurado Rouco, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. Esta los ha renombrado como "los presupuestos de la deslealtad", al afirmar que Foro y PP se garantizan el apoyo del edil no adscrito, Óliver Suárez, presidente de Divertia.

"No solo lo mantienen en su puesto, sino que además le dan un presupuesto cada vez mayor para Divertia", ha señalado. "Es una auténtica estafa", ha considerado la portavoz de Vox, quien ha remarcado, sobre los presupuestos presentados, que "no por ser mayores garantizan servicios mejores para los gijoneses".

Por áreas, ha afeado en Urbanismo que se mantenga la deuda con los vecinos, de entre 11 y 13 millones de euros, de las ayudas a la rehabilitación de fachadas, para lo que siguen sin consignar "ni un solo euro".

Al tiempo, se ha preguntado dónde se han ido los más de dos millones de euros previstos en el presupuesto actual para la compra de los terrenos del antiguo astillero Naval Gijón y que son propiedad de Pymar.

Respecto a Divertia, ha ironizado con que "es el mejor ejemplo de que el dinero garantiza deslealtades". Asimismo, ha criticado que su presupuesto crece hasta los 9.259.000 euros, un 25 por ciento más pese a que, según Rouco, nada hay que sobresalga en su actividad habitual.

Es más, ha remarcado que las únicas noticias destacables son las relacionadas "con polémica siempre", a lo que ha citado el Gijón Arena, el Paseo Gastro o la falta de locales de ensayo de las charangas, "que han tenido que movilizarse para que sean escuchadas", ha recalcado.

En cuanto a Servicios Sociales, ha lamentado que sigue en la línea de la "mala gestión", al no integrar Emvisa en la Fundación, lo que, a su modo de ver, supondría la optimización de servicios.

También ha sido muy crítica con los 1,8 millones de euros de Cooperación al Desarrollo para "alimentar" instituciones de las que, según ella, la mayoría de los gijoneses no tienen ni constancia.

De igual modo, se ha mostrado en contra del presupuesto de Alcaldía, en el que figuran 1,4 millones de euros para la demolición del viaducto de Carlos Marx, para el que no hay fecha concretada.

A esto ha sumado que la persona encargada es la culpable, a su juicio, de perder los fondos europeos para el proyecto de Cimadevilla. Rouco ha recriminado al Gobierno local, unido a ello, los 490.000 euros destinados a publicidad y propaganda, destinados, según ella, a ensalzar proyectos "megalómanos".

De "continuista", por otra parte, ha tildado al presupuesto de la Concejalía de Promoción Económica, Empleo, Turismo e Innovación, a cuyo frente está la vicealcaldesa gijonesa, Ángela Pumariega.

Rouco ha señalado que se destinan 28,7 millones de euros a una Concejalía que mantiene en sus puestos a los directores del último Gobierno socialista.

En lo que respecta a Distritos, ha criticado la "improvisación" del concejal del PP Abel Junquera con el anuncio de 200.000 euros para un nuevo mercado navideño. Ha apuntado, relacionado con ello, que estamos a últimos de octubre y nada se sabe nada, a lo que ha mostrado su temor a un nuevo Paseo Gastro. Y si bien sería ya para las Navidades de 2026, no las próximas, ha afeado que "lanzan la noticia, pero nada más".

Con referencia al Patronato Deportivo Municipal (PDM), ha asegurado que no casa el presupuesto con las carencias de la ciudad, a lo que ha augurado que será preciso hacer modificaciones presupuestarias a lo largo del próximo año.

Rouco, por otra parte, se ha quejado que en Educación sigue a cargo del mismo "chiringuito" el programa de Intercambio de Libros, con alusión al Conseyu de la Mocedá de Xixón.

La portavoz de Vox, además, ha incidido en que la Concejalía de Cultura, a cuyo frente está la responsable del "fiasco" del Plan de Normalización Llingüística, va a tener que enfrentar en 2026, con un 2,5 por ciento más de presupuesto, entre otros proyectos, el "sin sentido" del cierre del museo Nicanor Piñole o Tabacalera, después del "fracaso" de los fondos europeos para Cimadevilla.

En cuanto a las Concejalías de Seguridad Ciudadana, Medio Ambiente o Movilidad, ha apreciado que continúan sin resolverse gran parte de los problemas acumulados por las necesidades de una ciudad con más de 270.000 habitantes.

"Unos asuntos repetidos que de nuevo tratan de disimularse con una cortina de triunfalismo, carente de un fundamento y publicitada por el Equipo de Gobierno", ha advertido.

También mantienen su problemática el centro, los barrios y la zona rural de Gijón, a su parecer, "a pesar de que se presenten los mayores presupuestos de la historia de la ciudad, según ellos", ha remarcado con respecto al Ejecutivo municipal.