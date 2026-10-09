Rouco (Vox Gijón) defiende el pacto para primar en Emvisa a los empadronados con más años en la ciudad

GIJÓN, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Gijón, Sara Álvarez Rouco, ha justificado este viernes el acuerdo alcanzado días atrás para revisar los criterios de adjudicación de las viviendas de Emvisa y realizar una auditoría de su gestión.

Rouco, que ha comparecido en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha salido así al paso de las críticas por parte de los grupos municipales de izquierda acerca de la que han llamado "prioridad vecinal", en paralelismo de la "prioridad nacional" que propugna Vox en España.

Para la portavoz de Vox, es necesario introducir mayor control en el acceso a la vivienda pública y ha recordado que las medidas pactadas responden a criterios "de arraigo, responsabilidad y necesidad social".

"Estos días hemos escuchado falsedades y bulos interesados, mucho ruido y mucho pataleo político", ha afirmado la portavoz, quien considera que las críticas responden al rechazo de la izquierda a modificar el sistema de adjudicación vigente hasta ahora.

"Las viviendas públicas son de todos y requieren el máximo control" Rouco ha recordado que el acuerdo contempla otorgar mayor peso a los años de empadronamiento en Gijón, valorar la vinculación con el empleo y tener en cuenta las circunstancias de los jóvenes menores de 36 años, las familias numerosas, las personas con discapacidad y las unidades de convivencia con dependientes a cargo.

También ha defendido que se valore el comportamiento cívico y responsable de los solicitantes. "De lo que se trata es de que quien tenga más años de empadronamiento, quien tenga una disposición clara al trabajo o quien tenga un comportamiento cívico y responsable pueda acceder a una vivienda de Emvisa en condiciones más favorables", ha explicado.

Rouco, unido a ello, ha destacado especialmente la auditoría operativa y de gestión incluida en el pacto, destinada a revisar la administración del parque municipal de vivienda y verificar el cumplimiento de los requisitos de adjudicación.

"Estamos hablando de viviendas públicas, de viviendas de todos, que requieren el máximo control para que los ciudadanos sepan qué se está haciendo con el dinero de sus impuestos", ha remarcado.

Ante la posibilidad planteada por Izquierda Unida de recurrir judicialmente los nuevos criterios, ha asegurado que Vox no tiene inconveniente en que se examine su legalidad, a la vez que ha recordado que la concreción de la baremación se realizará, en todo caso, respetando la normativa vigente.

La portavoz también ha aclarado que el acuerdo se refiere exclusivamente a las viviendas de Emvisa, sin afectar al parque residencial de Vipasa, cuya gestión corresponde al Principado.

Asimismo, ha reiterado que el respaldo de Vox al presupuesto de Emvisa no supone un cambio en su posición sobre la empresa municipal. Para Vox, esta debería disolverse e integrar sus funciones en el área de Servicios Sociales.

Respecto al Plan Llave del Gobierno local, Rouco ha criticado que este no haya conseguido desbloquear su primera fase y pretenda ahora presentar la segunda, como una respuesta al problema de la vivienda "después de haber pasado los cuatro años del mandato en blanco", ha llamado la atención.

Por ello, ha tildado de "chapucera" la gestión del programa y ha cuestionado que la previsión de 3,5 millones de euros para 2027 se traduzca en viviendas construidas antes de finalizar el mandato.