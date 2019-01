Rubén Rosón (Somos) acusa a Wenceslao López (PSOE) de "escurrir el bulto con mentiras" sobre los presupuestos

Publicado 23/01/2019 14:31:38 CET

OVIEDO, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Economía y Empleo, Rubén Rosón, ha afirmado este miércoles que "el Ayuntamiento ha ejecutado un 80% del presupuesto que cada año sale salvo en el apartado de Obras, en el cual la ejecución está por debajo del 10%". "Esto nos dice que alguien no está haciendo su trabajo y parece que con las declaraciones del alcalde quieren escurrir el bulto con mentiras", ha añadido.

"Ninguna concejalía tiene problemas en la ejecución de su presupuesto, solo Obras", ha explicado. Rosón ha destacado que su Concejalía ha logrado una financiación para obras de más de 130 millones de euros, a pesar de las "restricciones" del Ministerio de Hacienda y en este sentido se siente "frustrado" tras la ejecución de menos de 20 millones.

Rubén Rosón, ha expresado este miércoles su decepción con el alcalde de Oviedo, Wencesalo López, tras unas declaraciones "muy desacertadas" y ha indicado que "está cansado de que se utilicen los medios de comunicación para "atacar y desacreditar el trabajo interno del gobierno".

En declaraciones a los periodistas ha mostrado su decepción y ha recordado que en los casi cuatro años de gobierno ningún proyecto del Ayuntamiento se ha quedado sin realizar por falta de financiación. "Hago mi trabajo y ayudo a todas las concejalías a sacar sus proyectos aunque los presupuestos no estén aprobados", ha destacado.

El edil ha puesto como ejemplo las ayudas económicas a familias ovetenses, vinculadas a la concejalía de Marisa Ponga, así como los más de tres millones de euros en trámites de empleo de su propia área. "Alguien tiene que ponerse las pilas cuando los números no son tan buenos", ha concluido.

Por otra parte, ha incidido en que el 18 de diciembre de 2018 envió un correo electrónico a alcaldía y a todo los miembros del equipo de Gobierno en el que les exponía los problemas de personal en el área, concretamente en el oficina presupuestaria. El problema se ha visto agravado por una "repentina y prolongada" baja de la persona responsable técnica de los presupuestos durante los últimos 25 años.

Ante esta situación instó a alcaldía a reforzar "temporalmente" el área advirtiendo de que un retraso sería "inevitable" si no se sumaba un refuerzo más que pudiese ayudar a los técnicos. Según ha explicado, casi un mes después Rosón no ha obtenido respuesta, a pesar de que desde esa fecha se han llevado a cabo cuatro Juntas de Gobierno en las que "solo ha habido silencio" por la otra parte. "El alcalde ni me contestó ni se molestó en contestarme", ha sentenciado.