Ruiz (PP) afirma que los asturianos "pagan la fiesta de Barbón" con sus impuestos

El diputado regional del PP de Asturias, Andrés Ruiz, durante la rueda de prensa de este martes. - EUROPA PRESS

OVIEDO 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en la Junta General del Principado Andrés Ruiz ha criticado este martes los Presupuestos del Gobierno asturiano para 2026, al considerar que suponen un aumento continuado del gasto público que, a su juicio, "no se traduce en una mejora real de los servicios", y ha advertido de que "los asturianos están pagando con sus impuestos la fiesta" del presidente Adrián Barbón (PSOE).

En una rueda de prensa, Ruiz ha señalado que, desde que Barbón llegó a la Presidencia, el presupuesto autonómico ha crecido en más de un 54%, un incremento que, según ha dicho, no ha tenido reflejo en ámbitos como la sanidad, la educación o el resto de servicios públicos.

En palabras del diputado 'popular', se trata de "unos presupuestos que cada vez consumen más recursos de los asturianos y que hacen gala de esa obsesión de los socialistas por gastar cada año más y más, sin importar el destino de si ese gasto es eficiente o no".

Ruiz ha puesto el foco en el aumento de la presión fiscal y ha denunciado que los ingresos tributarios del Principado han crecido un 46% desde 2022, impulsados, ha afirmado, por la inflación y por la negativa del Ejecutivo autonómico a deflactar los impuestos. En este sentido, ha asegurado que el Gobierno regional recauda "1.500 euros más al año por cada asturiano".

El parlamentario del PP ha citado especialmente el IRPF, cuya recaudación autonómica pasaría de 1.093 millones de euros en 2022 a 1.690 millones en 2026, y el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, que aumentaría un 10,8% entre 2025 y 2026, en un contexto de encarecimiento de la vivienda. "La política fiscal del gobierno asturiano es el sufrimiento de los asturianos", ha remarcado.

Frente a la política fiscal del Ejecutivo asturiano, el diputado del PP ha defendido la propuesta de su partido, que pasa por "acompasar el IRPF a la inflación y al coste real de la vida, bajar los primeros tramos del impuesto, establecer un tipo del 0% en el ITP para menores de 35 años, zonas despobladas o en riesgo de despoblación y colectivos vulnerables; y eliminar el Impuesto de Sucesiones para parientes cercanos y ampliar los beneficios fiscales para colaterales y no familiares".