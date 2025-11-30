La Ruta de los Belenes celebra este año su décima edición

Cartel de la Ruta de los Belenes - AYUNTAMIENTO DE VILLAVICIOSA

OVIEDO 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La décima edición de la Ruta de los Belenes se celebrará este año en Villaviciosa desde el 6 de diciembre hasta el 5 de enero de 2026, Villaviciosa vuelve a ser capital belenista con esta iniciativa.

Esta décima convocatoria supone un hito especial para un evento que nació en 2015 como un proyecto conjunto entre el Ayuntamiento, la Fundación José Cardín Fernández, la Parroquia de Santa María y la Cofradía de Jesús Nazareno.

Durante este tiempo, la Ruta de los Belenes ha reforzado la identidad navideña de la villa y ha atraído a miles de visitantes interesados en la tradición belenista.

Los Belenes se encuentran distribuidos en seis sedes, con inicio en la sede de la Fundación José Cardín Fernández, y final en la Plaza de Abastos, ubicación que recupera el Belén Monumental de la Asociación Belenista de Oviedo tras las obras de remodelación del mercado del pasado año.

Los horarios de visita son de lunes a domingo, incluyendo festivos, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, con la excepción de las tardes de Nochebuena y Nochevieja.

La Ruta volverá a contar con un pasaporte para que los visitantes puedan sellarlo en cada una de las seis sedes, y así participar en el sorteo de una cesta de productos del comercio local de Villaviciosa que aporta la Asociación de Comerciantes y Servicios de Villaviciosa (Acosevi), como entidad colaboradora. Para participar es necesario completar la tarjeta-boleto que puede obtenerse en las mismas sedes y, una vez sellada en cada una, introducirla en las urnas disponibles

El Ayuntamiento de Villaviciosa, además de su participación y apoyo a la Ruta, complementa la iniciativa con el programa de alumbrado navideño que incluye elementos belenistas, y un arco de luz que anunciará la Ruta a la entrada del casco histórico de La Villa, junto a la iglesia de Santa María de La Oliva, en la que fue una de las puertas de entrada a la antigua puebla de Maliayo. Además, el equipo de gobierno realiza un plan específico de promoción de la Ruta de los Belenes en medios de comunicación y redes sociales.

Por otra parte, otras parroquias de Villaviciosa, como Tazones o Poreñu, ofrecerán esta navidad la posibilidad de visitar sus belenes y se incluyen en el programa navideño municipal.