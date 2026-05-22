Saavedra asegura que Salud es "sensible" a las peticiones de los médicos pero avisa: "Esto no puede ser inmediato"

Manifestación de la plataforma Médicos del Sespa - EUROPA PRESS

OVIEDO 22 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud del Gobierno asturiano, Concepción Saavedra, ha asegurado que su departamento es "sensible" a las peticiones del sindicato de Médicos del Sespa (Simes) pero ha asegurado que los acuerdos alcanzados hasta ahora se tienen que desarrollar y es algo que "no puede ser inmediato".

"Aquí el tema es la inmediatez", ha dicho, asegurando que los acuerdos que se han acordado con el resto de organizaciones sindicales del sector, que recogen las reivindicaciones de Simes, se deben desarrollar teniendo en cuenta que el Sespa es una organización "muy compleja y muy grande" en la que "cualquier cambio, sobre todo en una situación de escasez de profesionales" requiere hacerlo de una manera "gradual".

"Desde luego, hay que reflexionar previamente a tomar todas esas medidas", ha resaltado, asegurando que el diálogo con las organizaciones va a estar abierto "en todo momento" con "todas" las fuerzas sindicales.

El colectivo de Médicos del Sespa se concentró este jueves frente a la sede de Presidencia, donde anunciaron que, si no se da respuesta a sus peticiones, no descartan una huelga indefinida tras el verano. Reclaman una jornada laboral de 35 horas semanales, mejoras en guardias y descansos o un cupo de 35 pacientes en Atención Primaria.