Saavedra defiende la gestión de las listas de espera y rechaza derivar "recursos millonarios" a la privada

OVIEDO 9 Sep. (EUROPA PRESS) - La consejera de Salud del Gobierno asturiano, Concepción Saavedra, ha defendido este martes las medidas implementadas por el Gobierno autonómico para reducir las listas de espera sanitarias en Asturias.

A preguntas de la diputada del PP Pilar Fernández Pardo en el pleno de la Junta General del Principado de Asturias, Saavedra ha detallado que en el primer semestre del año la lista de espera quirúrgica estructural se ha reducido en un 7,15 por ciento.

La responsable autonómica ha subrayado que la demora media ha bajado un 10,35 por ciento y se ha logrado "la cifra más elevada de pacientes superados de forma programada de los últimos siete años". En consultas, la lista de espera se redujo un 4,15 por ciento.

La consejera ha diferenciado claramente su modelo de gestión sanitaria del propuesto por el PP. "Nosotros tenemos un modelo muy diferente a otras iniciativas que ustedes tienen en otras comunidades, donde solo derivan recursos millonarios al sector privado", ha criticado.

Ha puesto como ejemplo Andalucía, donde "han aprobado un acuerdo para contratar clínicas privadas con un presupuesto que puede alcanzar hasta 533.000 euros", un modelo que rechaza frontalmente.

Saavedra ha defendido la inversión en lo público como única vía para mantener un sistema sanitario de calidad. "Lo público no se sustenta debilitando lo público, sino invirtiendo en el sistema que atiende a todas las personas sin excepción", ha manifestado.

Ha presumido del incremento de profesionales, señalando que a finales del primer semestre había "un 12,5% más de facultativos y especialistas trabajando en Asturias con respecto al 2019".

Entre sus líneas de actuación, ha destacado la inversión en centros de salud, hospitales, digitalización de procesos y adquisición de nuevos aparatos diagnósticos. "Priorizamos lo que de verdad importa: la salud de las personas", ha concluido.

En cualquier caso, la consejera ha reconocido que aún queda camino por recorrer. "No nos conformamos, tenemos que seguir mejorando", ha admitido, reafirmando el compromiso de su gobierno con la sanidad pública.

El Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) finalizó el mes de julio con un total de 21.536 personas pendientes de una intervención quirúrgica. La cifra supone 1.978 menos que las registradas en el mismo mes de 2024. No obstante, respecto al mes anterior, el de junio de este año, el número se ha incrementado en 579 usuarios a la espera de una operación.

Los argumentos de Saavedra no han convencido a Pilar Fernández Pardo, que se ha mostrado muy crítica con la gestión del Principado. Ha dicho que existe "un vacío en la gestión que no tiene parangón" y que "tras cada demora existe un problema potencial de salud que puede ser irreversible".

Ha señalado que los últimos datos publicados revelan que "más de 21.000 asturianos se encuentran en situación de espera estructural para una intervención quirúrgica" con un tiempo medio de espera de 83,77 días, y que "la demora media estructural para consulta con un especialista es de 101 días".

Fernández Pardo ha denunciado que los profesionales sanitarios "se quejan de que no son recibidos" y que según estudios de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, "Asturias tardará una década para acabar con la lista de espera sanitaria si se mantiene la tendencia actual".

Ha criticado además la inversión de los 64 millones de euros destinados a reducir las listas de espera, señalando que "no está dando resultados" y que "solamente el Hospital de Cabueñes, en Gijón, ha conseguido controlar un poco la lista de espera". La razón, ha indicado, es que allí no se han cerrado plantas y que la actividad quirúrgica ha seguido en marcha.

La diputada ha concluido su intervención con un mensaje directo a la consejera: "Si se quiere, se puede", instando a mejorar la gestión sanitaria y reducir los tiempos de espera en la región.