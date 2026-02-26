Saavedra defiende la salud pública como "garantía de la equidad territorial"

LA consejera de Salud del Gobierno asturiano, Concepción Saavedra. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 26 Feb. (EUROPA PRESS) - La consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha defendido este jueves en Madrid el modelo sanitario público asturiano como "garante de los derechos sociales y motor de cohesión, innovación y desarrollo económico de la comunidad".

Durante su intervención en el desayuno informativo organizado por Executive Forum, ha incidido en que el sistema "garantiza la equidad territorial, al tiempo que genera empleo de calidad y oportunidades de colaboración tecnológica y empresarial".

En este sentido, ha apuntado que el Gobierno del Principado impulsa nuevas infraestructuras y proyectos de investigación clínica orientados a agilizar diagnósticos y avanzar hacia tratamientos menos invasivos, con hitos como la medicina nuclear avanzada y los radiofármacos, la futura unidad multidisciplinar de enfermedades raras del HUCA o las iniciativas basadas en análisis avanzados de datos sanitarios.

Entre las principales características del modelo asturiano, Saavedra ha destacado que, frente a modelos "basados en el volumen asistencial", Asturias "apuesta por un sistema centrado en la continuidad de los cuidados, la calidad y la proximidad, con una amplia red sanitaria que garantiza igualdad de acceso entre entornos urbanos y rurales".

La consejera ha recordado que el presupuesto de Salud para este año alcanza los 2.549 millones, lo que supone el 36,9% del presupuesto autonómico. Esta cifra sitúa el gasto por persona protegida "entre los más altos del país".

A juicio de Saavedra, en un contexto europeo de incertidumbre, "la estabilidad del sistema sanitario se convierte también en una ventaja competitiva territorial".