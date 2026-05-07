Saavedra dice que la modificación del mapa sanitario no es una "pócima mágica de resultados inmediatos"

Concepción Saavedra - WEB DE LA JGPA

OVIEDO 7 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud del Gobierno asturiano ha dicho este jueves que la modificación del mapa sanitario impulsada por el Gobierno asturiano, con la implantación de tres áreas, no es una "pócima mágica de resultados inmediatos".

En una comisión parlamentaria la dirigente asturiana ha sido preguntada por la diputada de Vox Sara Álvarez acerca de los plazos que maneja la Consejería para que los ciudadanos noten una reducción real en las listas de espera con la implantación del nuevo mapa sanitario.

Saavedra ha explicado que el cambio administrativo que se ha puesto en marcha persigue afrontar los nuevos retos de la salud, como el envejecimiento cada vez mayor, el aumento de la cronicidad y el número de personas dependientes o la incorporación de nuevas terapias y tecnologías, cada vez más costosas.

"El nuevo marco de gestión propiciará que pacientes más alejados del centro tengan acceso a mejores prestaciones hospitalarias, sin necesidad de desplazarse de su hospital comarcal, porque también será más fácil conseguir profesionales, va a ser más atractivo y habrá nuevas prestaciones", ha indicado.

Los portavoces de los grupos parlamentarios se han mostrado preocupados por las listas de espera. Además de Álvarez, Pilar Fernández Pardo (PP) ha planteado una pregunta sobre el número de personas fallecidas mientras estaban en lista de espera sanitaria. "Usted cada vez se está pareciendo más a Fernando Simón, que ahora es objeto de memes por todos lados", le ha reprochado Pardo a Saavedra por su visión positiva de la evolución de las listas de espera.

Sin embargo, Saavedra ha garantizado que la lista de espera se reducirá dentro de un año y ha replicado a Pardo que no existe una relación entre un fallecimiento y estar en una lista de espera. "Una persona puede estar pendiente de una consulta de Oftalmología y fallecer de un cáncer", ha puesto de ejemplo.

El secretario general de Foro Asturias y diputado del Grupo Mixto Adrián Pumares también ha preguntado a Saavedra por las actuaciones que se estaban llevando a cabo para reducir las listas de espera quirúrgicas y ha reprochado el impacto que está teniendo una huelga en el sector propiciada por la "incompetencia y la soberbia" de la ministra de Sanidad, Mónica García.

La Consejera de Salud ha reconocido que la huelga ha afectado a las listas, registrándose un repunte "puntual" en el mes de marzo de las esperas. No obstante, ha comentado que el impacto no ha sido tan grande como el de otras comunidades autónomas. "Nosotros hemos conseguido, con los acuerdos a los que hemos llegado con todas las organizaciones sindicales, normalizar un poco más la situación en Asturias", ha indicado.

En cualquier caso, Saavedra ha puesto en valor el plan estructural que activó el Gobierno asturiano desde 2024 para reducir las listas de espera,lo que ha contribuido a reducir el número de pacientes en esa situación, sobre todo los que acumulaban más de seis meses. Entre las medidas adoptadas ha destacado la optimización de las mañanas, las jornadas de tarde, la homogenización de agendas o la gestión en red. También se buscará que sigan entrando más profesionales de los que salen.