Saavedra dice que la sanidad privada solo representa el 0,46% del gasto en Asturias, donde más se invierte en la pública

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, durante el Pleno de este martes en la JGPA. - ARMANDO ALVAREZ

OVIEDO, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud del Principado de Asturias, Concepción Saavedra, ha defendido este martes en la Junta General la gestión de su departamento frente a las críticas del PP sobre la ejecución presupuestaria y las listas de espera, asegurando que Asturias es la comunidad que más invierte en sanidad pública. Ha reprochado que "no es su modelo" disminuir la sanidad pública y favorecer la privada, como ocurre en otras autonomías gobernadas por el PP.

La consejera ha recalcado que la sanidad privada representa solo el 0,46% del presupuesto sanitario asturiano, a lo que la parlamentaria Pilar Fernández Pardo (PP) ha dicho: "Hablan ustedes de que la sanidad privada, desde luego, demonio, demonio puro. Y somos la cuarta comunidad autónoma donde más dinero se destina a la sanidad privada. Yo no lo cuestiono, pero ideológicamente, ustedes lo cuestionan continuamente".

Saavedra ha asegurado que la ejecución del crédito total de 2.513 millones de euros alcanzó el 98,42%, incluyendo tanto inversión en infraestructuras como recursos humanos y equipamiento tecnológico. Ha explicado además que la ejecución de algunas obras, como la ampliación y reforma del Hospital Universitario de Cabueñes, se vio retrasada por resoluciones contractuales y trámites administrativos, pero que ajustando estas partidas la ejecución efectiva llegó al 73,47%.

La consejera ha resaltado que desde 2019 se ha incrementado en un 40% el personal sanitario, se han incorporado nuevas tecnologías y tratamientos, y se han puesto en marcha nuevos centros de salud para mejorar la atención primaria. Además, ha destacado la puesta en marcha de un plan estructural para reducir las listas de espera y la modificación del mapa sanitario de Asturias, "la mayor reforma administrativa en 40 años".

Por su parte, Fernández Pardo ha acusado al Gobierno autonómico de ejecutar únicamente el 52% del presupuesto y solo el 25% de las inversiones en infraestructuras sanitarias durante 2025. La parlamentaria del PP ha afirmado que obras como la ampliación del Hospital Universitario de Cabueñes y otros centros de referencia permanecen paralizadas.

Ha denunciado también que "Barbón, han convertido las listas de espera en casi casi el principal problema de los asturianos". Unas listas de espera que, ha recordado, afectan a consultas, pruebas diagnósticas, cirugías y valoraciones de discapacidad.

"Estos ciudadanos fallecen estando en lista de espera, en lista de espera para cualquier cosa, prueba diagnóstica, tratamiento quirúrgico, esperando para una consulta o en valoración de la discapacidad. ¿Cuántos asturianos han fallecido? Todavía usted ni siquiera nos lo ha dicho", ha criticado.

La parlamentaria también ha cuestionado la utilidad de los observatorios creados por el Gobierno regional, incluyendo los de agresiones a profesionales y suicidios, que no han corregido problemas graves.