Saavedra entiende a las asociaciones vecinales de Oviedo pero dice que se han aumentado los recursos

OVIEDO 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud del Gobierno asturiano, Concepción Saavedra, ha dicho este domingo que entiende a las asociaciones vecinales que protestaron este sábado reclamando más medios para la atención primaria.

"Entiendo su preocupación. La preocupación por la salud es algo que es normal que ocurra en la población", ha dicho Saavedra que, sin embargo, ha añadido que se han aumentado los recursos.

Saavedra, en unas declaraciones en el marco de la carrera solidaria que se ha realizado en las inmediaciones del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), ha comentado que cuando los vecinos le soliciten una reunión podrá hablar de todo lo que se ha aumentado.

"Sé que no estamos en el mejor momento, todavía hay muchas cosas que mejorar, pero sí es cierto que han aumentado los recursos, sobre todo en el último año, y hay en camino también una serie de infraestructuras que se están trabajando ya para este 2026, como es el Centro de Alta Resolución de Urgencias de la Lila, o también el de la Ería, y algunas obras pequeñas en algunos centros de salud para aumentar también las consultas", ha apuntado.

Saavedra espera que a partir de ahora haya un "diálogo fluido" con las asociaciones que permita que ellos también entiendan cuáles son los problemas que pueden existir en Salud.