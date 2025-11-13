Saavedra entrega al HUCA el premio al mejor hospital público con mejor gestión de New Medical Economics

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, y la gerente del área sanitaria IV, Beatriz López. - PRINCIPADO

OVIEDO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud del Principado de Asturias, Concepción Saavedra, ha entregado este jueves el premio concedido al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) como hospital público con mejor gestión, otorgado por la revista 'New Medical Economics', a la gerente del Área Sanitaria IV, Beatriz López.

El reconocimiento se concede al HUCA por su transformación continua, medible y sostenible, que le ha consolidado como referente nacional e internacional en innovación, humanización, investigación clínica y excelencia organizativa.

Entre los aspectos valorados, el Monitor de Reputación Sanitaria sitúa al HUCA en el puesto 15 en 2024, frente al 50 en 2015, con ocho servicios entre los 15 mejores del país, compitiendo con grandes hospitales de Madrid y Barcelona, y siendo referencia del norte de España para más de un millón de personas.

En innovación clínica, el HUCA ha sido pionero europeo en ablación bronquial por microondas guiada por ecobroncoscopio, ha implantado por primera vez en España nuevas válvulas cardíacas y sistemas de inteligencia artificial para intervencionismo cardiovascular, y ha realizado la segunda osteointegración femoral en España, con impacto significativo en la calidad de vida de los pacientes.

Además, el hospital se consolida como centro de referencia nacional en cardiopatías familiares, trastornos del movimiento, neuromodulación cerebral del dolor neuropático refractario y cirugía del plexo braquial.