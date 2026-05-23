Salas premia al pescador del 'campanu' del Narcea tras entregar el primer salmón vivo al Proyecto Arca

Entrega de premios al pescador del 'campanu' del Narcea este sábado en el Monasterio de Cornellana. - ASTURPESCA

SALAS, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El Monasterio de Cornellana, en el concejo de Salas, ha acogido este sábado el acto de entrega de premios al pescador del 'campanu' del Narcea 2026, Miguel Corral González, por haber entregado con vida el primer ejemplar capturado esta temporada en dicho río al Proyecto Arca.

El evento, organizado de forma conjunta por el Ayuntamiento de Salas, Capenastur y la entidad gestora de la Feria del Salmón, se ha celebrado a las 13.00 horas en el Salón de Actos del complejo monástico, sirviendo como reconocimiento a la contribución del pescador con la conservación de la especie.

Corral González se hizo con este primer salmón de la temporada en el río Narcea el pasado miércoles en el coto de El Viso (Pravia), logrando capturar un ejemplar de unos 5,5 kilos de peso. Al decantarse por su entrega con vida de cara al proyecto de recuperación de la fauna fluvial, el pescador se ha asegurado los galardones anunciados.

En concreto, el Ayuntamiento de Salas, la empresa Coespi y la Sociedad de pescadores Las Mestas del Narcea le han otorgado un premio en metálico de 9.000 euros. A esta cuantía se suma un lote de material de pesca valorado en 2.000 euros sufragado por la Administración Local y una comida para dos personas por parte del restaurante Casa Ricardo de Cornellana.