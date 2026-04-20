Salas se suma a los concejos con restricciones por tuberculosis al detectarse tres focos en 2025

Archivo - Vacas en una finca del concejo de Valdés. - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Principado de Asturias ha informado este lunes de que mantiene su estatus como comunidad oficialmente libre de tuberculosis bovina y reforzará las medidas sanitarias con la incorporación del concejo de Salas a las zonas con mayor nivel de control, al superar el 1% de prevalencia de la enfermedad.

La Consejería de Medio Rural que dirige Marcelino Marcos ha presentado la memoria sanitaria de 2025 a las organizaciones agrarias URA, UCA, Usaga y COAG. La principal novedad es la supresión del protocolo de flexibilización en Salas, que se suma así a Tineo, Parres y Peñamellera Baja, donde ya se aplican medidas más estrictas frente a la tuberculosis bovina.

Además, el Gobierno asturiana extenderá en 2026 la campaña de saneamiento al 100% de la cabaña ganadera, con una inversión de 6,6 millones de euros. Hasta la fecha ya se ha actuado en 4.325 explotaciones, el 35,8% del total, y en más de 120.000 animales, sin detectarse nuevos focos.

DATOS DE 2025

La directora general de Ganadería y Sanidad Animal, Rocío Huerta, ha informado tras el encuentro con sindicatos de que el Principado ya ha remitido al Ministerio los datos de la campaña de saneamiento ganadero de 2025, en la que se inspeccionaron 5.830 explotaciones y 164.194 animales, con 1.200 sacrificios y 22 explotaciones positivas.

En el caso de la tuberculosis bovina, ha indicado que los mayores niveles de incidencia se registran en municipios como Parres (3 focos) o Peñamellera Baja (3), en conexión con focos de Cantabria. También ha destacado la situación en Tineo (7), con una prevalencia del 0,91%.

Durante 2025 se tramitaron 136 expedientes de indemnización que conllevaron un desembolso superior al millón por el sacrificio de 1.200 animales. Esta cantidad es menor a la del ejercicio anterior cuando fue necesario sacrificar 1.311 reses.

Además, ha señalado que el municipio de Salas (3 focos) superó el 1% de prevalencia, lo que implicará la eliminación del protocolo de flexibilización únicamente en este concejo dentro de la comarca veterinaria de Belmonte de Miranda. En concreto, se detectaron tres focos de la enfermedad y una prevalencia municipal del 1,05%, sin que hasta el momento haya sido posible establecer un origen común que permita definir un riesgo epidemiológico concreto.

En cuanto a otros programas sanitarios, según ha informado el Gobierno asturiano, Asturias continúa libre de enfermedades como la brucelosis bovina y ovina-caprina, sin casos detectados en 2025, y mantiene resultados favorables en el control de patologías en el ganado porcino, sin presencia de peste porcina africana ni clásica.