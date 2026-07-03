Salen a la venta las entradas para la VII edición de 'Allande Stars'

Archivo - Observación del cielo nocturno en Allande. - ALLANDE STARS - Archivo

OVIEDO, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las entradas para asistir a la VII edición del evento de divulgación científica 'Allande Stars', que se celebrará los días 21, 22 y 23 de agosto en el concejo de Allande, saldrán a la venta esta tarde, a las 18.00 horas, a través de la página web oficial de la organización.

"Este año contaremos con expertas y expertos en neurociencia, química, historia, patrimonio y, por supuesto, en astrofísica", explica la doctora Lucía González, directora de Allande Stars, quien también anima a aquellas personas interesadas en participar a que presten atención a la hora en la que las entradas saldrán a la venta, ya que "otros años se han agotado en menos de un día".

El encuentro de este año plantea conectar el cielo y la tierra mediante ponencias y observaciones guiadas a cargo de especialistas en neurociencia, química, historia, patrimonio y astrofísica. Entre los escenarios seleccionados para las actividades destacan la central hidroeléctrica de Salime, la iglesia de Is, los hórreos y paneras de Celón o el Castro de San Chuis.

Las jornadas cuentan con el respaldo del Ayuntamiento de Allande y de la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Principado de Asturias, entre otras entidades.