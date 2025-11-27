Salud adjudica la redacción del proyecto de reforma de Jarrio que completará su modernización

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, visita el Hospital de Jarrio. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud ha adjudicado al arquitecto Roberto Alonso Martínez la redacción del proyecto y la dirección facultativa de las obras de reforma y adecuación del Hospital de Jarrio, por una importación de 126.472 euros, con el objetivo de completar la modernización del centro.

Esta actuación permitirá finalizar los trabajos que quedaron pendientes tras la renuncia de la anterior empresa adjudicataria e incorporar nuevas obras para mejorar la accesibilidad y la funcionalidad del hospital del noroccidente asturiano.

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha trasladado hoy a los alcaldes del área sanitaria I los detalles de la operación, que busca adaptar el hospital a las necesidades asistenciales actuales y reforzar su papel como referencia en la comarca. El proyecto deberá estar redactado en un plazo máximo de seis meses e incluir intervenciones en consultas externas, hospital de día médico, salón principal, áreas de rehabilitación y espacios de apoyo a profesionales.

En el ámbito de consultas externas se prevé una especial atención al servicio de Oftalmología, con espacios adaptados para realizar de forma simultánea pruebas de campimetría, angiografía y láser. El nuevo hospital de día médico se ubicará en el espacio que dejará libre Hemodiálisis tras la apertura de la nueva sala y contará con 10 puestos, uno de ellos preparado para aislamiento.

El salón principal concentrará los servicios no asistenciales, como registro, citaciones y prevención de riesgos laborales, con el fin de ofrecer una atención más personalizada y ágil a la ciudadanía. Asimismo, se adecuará una consulta para fisioterapia y se mejorará el pasillo de rehabilitación, incorporando baños adaptados y recorridos accesibles para pacientes con movilidad reducida.

En el frente sur del hospital se actuará de forma integral en el ala donde se ubica la base del SAMU y las ambulancias, habilitando habitaciones para profesionales y espacios comunes, y reorganizando el laboratorio de anatomía patológica. También se transformará el aula docente y la biblioteca en dos salas de uso polivalente, mientras que la bajocubierta se habilitará como residencia para profesionales de guardia, con vestuarios y salas de reuniones. El proyecto contempla además la reorganización del aparcamiento exterior para mejorar la accesibilidad y el confort de usuarios y trabajadores.

El Gobierno de Asturias inició en 2019 una reforma integral del Hospital de Jarrio, que se paralizó en 2020 tras la resolución del contrato a petición de la empresa adjudicataria. Desde entonces se han ido ejecutando distintas mejoras, entre ellas la nueva sala de hemodiálisis, con una inversión de 580.800 euros y finalización prevista en diciembre, y la incorporación de un nuevo arco quirúrgico de última generación para el área de Traumatología.

En paralelo, se han completado otras actuaciones en el área sanitaria del noroccidente, como la ampliación y redistribución del servicio de Radiología, que incorpora una segunda sala de rayos X y nuevo equipamiento, y la adecuación de dos patios interiores para ofrecer a los pacientes espacios al aire libre dentro del proceso de humanización del hospital. También se han introducido mejoras en Cardiología, diferenciando las salas de ergometría y eco-cardio para ganar en eficiencia y privacidad en la atención.

INVERSIONES RED DE ATNCIÓN PRIMARIA

Saavedra ha informado además a los alcaldes sobre otras inversiones programadas en la red de atención primaria del área. El consultorio de Boal se licitará como anticipado de gasto para adelantar trámites antes de la aprobación del próximo presupuesto, mientras que el nuevo centro de salud de Tapia, cuyo proyecto incluye consultas más amplias, área de atención psicosocial, sala de lactancia y zona de urgencias, se licitará en los primeros meses de 2026.

Asimismo, el próximo año se redactará el proyecto para la construcción del nuevo consultorio de Castropol, con el objetivo de seguir reforzando la atención sanitaria en el occidente asturiano.