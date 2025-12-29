Salud administra 264.630 dosis de vacuna contra la gripe en las primeras diez semanas de campaña

Jornada de vacunación sin cita para gripe y COVID en el Hospital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza. - GOBIERNO DE ARAGÓN

OVIEDO, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La campaña de vacunación frente a la gripe estacional que promueve el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) sigue incrementando la protección de la población contra el virus. En total, Salud ha suministrado en las diez primeras semanas de la campaña 264.630 dosis de profilaxis frente a la gripe.

Hasta este domingo, 172.526 personas mayores de 64 años habían recibido la dosis, lo que supone una cobertura del 57,63% en este grupo de edad, uno de los que puede presentar complicaciones más graves en caso de contraer la enfermedad, según ha recordado el Principado en nota de prensa.

También se ha administrado a 10.800 niños menores de cinco años (el 57,16%), así como a 2.796 embarazadas, 10.066 personas mayores que viven en residencias y 7.533 trabajadores sanitarios.