Salud concede 210.000 euros en ayudas a 64 asociaciones que atienden a personas con enfermedades crónicas

OVIEDO 5 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Consejería de Salud ha concedido 210.000 euros en ayudas a 64 asociaciones y fundaciones que atienden a pacientes con enfermedades crónicas. Este año, esta línea ha aumentado su dotación presupuestaria en 10.000 euros.
La resolución de la convocatoria se ha publicado este viernes en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA). Las asociaciones beneficiarias tendrán de plazo máximo para justificar la cuantía recibida hasta el 15 de diciembre.
Las subvenciones se otorgan en régimen de concurrencia competitiva y cofinancian gastos derivados de rehabilitación, apoyo al entorno, formación y educación en el cuidado, así como otras iniciativas que mejoren la calidad de vida de estas personas.