Salud crea un mapa pionero para definir las competencias de la enfermería especialista en el Sespa

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, y la directora general de Cuidados y Coordinación Sociosanitaria, Rocio Allande. - PRINCIPADO

OVIEDO, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud ha desarrollado el Mapa de Competencias de las Especialidades de Enfermería, "un instrumento pionero que permitirá orientar y estructurar el ejercicio profesional de la enfermería especialista" en el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa), con el objetivo de reforzar la calidad, la seguridad y la eficiencia de la atención sanitaria.

La titular de Salud, Concepción Saavedra, ha presidido este miércoles la reunión de trabajo en la que se ha presentado el mapa competencial. En su elaboración han participado cerca de medio centenar de profesionales de distintos ámbitos, que han alcanzado el acuerdo necesario para definir un modelo ajustado a las necesidades actuales del sistema sanitario público asturiano.

Según el Ejecutivo autonómico, Asturias se convierte así en la primera comunidad autónoma en elaborar un mapa de estas características que define, de forma consensuada, las competencias profesionales de las especialidades de enfermería y facilita una mejor planificación, organización y aprovechamiento del talento profesional dentro del sistema sanitario público.

Los nuevos puestos se basan en el acuerdo alcanzado el 25 de octubre de 2024, que ha permitido transformar 349 plazas de enfermería general en plazas de especialista. Esta medida refuerza la capacidad del sistema sanitario para ofrecer una atención más resolutiva, cercana y orientada a la prevención y al seguimiento clínico.

La distribución de plazas por especialidades es la siguiente: Enfermería Familiar y Comunitaria: 206 plazas. Enfermería de Salud Mental: 65 plazas. Enfermería Pediátrica: 59 plazas. Enfermería Geriátrica: 11 plazas. Enfermería del Trabajo: 8 plazas.

Con la entrada en vigor de la bolsa, el Sespa iniciará la contratación de profesionales para cubrir estos puestos de trabajo, lo que permitirá consolidar un modelo asistencial basado en la especialización, la continuidad de cuidados y la mejora de la calidad asistencial.

ESTRATEGIA DE DESARROLLO DE ENFERMERÍA

De forma paralela, este miñercoles se han presentado las líneas de trabajo de la Estrategia de Desarrollo de Enfermería del Principado (EDEPA), el marco creado para ordenar y potenciar el desarrollo profesional, organizativo y científico de la enfermería en el sistema sanitario público alineada con la estrategia del Ministerio, en la que se aborda el modelo de práctica profesional, la organización de los cuidados, las competencias profesionales y la investigación, calidad y evaluación de resultados.

El desarrollo técnico-operativo de la estrategia se coordina desde la Consejería de Salud y el Servicio de Salud del Principado donde se ha constituido un grupo de trabajo integrado por profesionales de la Universidad, responsables de gestión, representantes del ámbito de la investigación, organizaciones sindicales, asociaciones profesionales, sociedades científicas y colegio profesional, así como representantes de la ciudadanía a través de FAMPA, COCEMFE, APPEA.