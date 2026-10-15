Salud incorpora un cuarto equipo médico en Cangas de Onís para reducir un 25% la carga asistencial

El Gobierno de Asturias incorpora un nuevo equipo de medicina y enfermería en el centro de salud de Cangas de Onís para agilizar la asistencia a la población - PRINCIPADO

OVIEDO, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno del Principado ha incorporado un nuevo equipo de medicina y enfermería al centro de salud de Cangas de Onís para agilizar la atención a la población y fortalecer la capacidad asistencial. Esta ampliación de personal ha sido posible gracias a la adecuación de nuevos espacios, cedidos por el ayuntamiento del concejo, y ubicados en la Casa de Cultura, donde se han habilitado las consultas oportunas.

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha visitado este jueves el centro, que ha pasado de contar con tres equipos asistenciales a disponer de cuatro, lo que supone un incremento de plantilla del 33%. Este refuerzo del personal facilita el acceso a la red de atención primaria: en estos momentos existe disponibilidad de cita en 24 horas en tres de los cuatro equipos.

El centro sanitario atiende a más de 5.600 personas. La incorporación del cuarto equipo de Medicina y Enfermería, en funcionamiento desde septiembre, reduce de 1.891 a 1.422 la media de pacientes por equipo, lo que supone una disminución de cerca del 25% en la carga asistencial.

Saavedra ha señalado que el centro tenía "muy buenos indicadores", pero "a costa del esfuerzo de sus profesionales", y ha destacado que el refuerzo permitirá dedicar más tiempo a los pacientes y mejorar la atención.

La habilitación de las nuevas consultas ha supuesto una inversión de 31.000 euros. La consejera ha apuntado también que el centro necesitará más espacio para seguir creciendo, especialmente por las necesidades asistenciales de una zona turística, y ha indicado que el Principado está pendiente de que el Ayuntamiento facilite terrenos.

Esta nueva organización también permitirá mejorar las condiciones en las que se desarrollan las tareas de coordinación sanitaria.

ASISTENCIA EN MENOS DE 72 HORAS

El presidente del Principado, Adrián Barbón, anunció en el último debate de orientación política medidas de impacto para mejorar las demoras en atención primaria, con el objetivo de garantizar que cualquier persona que solicite cita reciba asistencia en menos de 72 horas.

Por su parte, la consejera de Salud ha precisado esta semana que su departamento pondrá en marcha 19 nuevos equipos de medicina y enfermería, desde ahora y hasta finales de 2027, para garantizar esos plazos.

Según el Principado, los datos que maneja Salud reflejan que en septiembre se efectuaron 509.729 actos clínicos en primaria, de los cuales 381.759 se realizaron en un plazo máximo de 72 horas, lo que supone el 74,9% del total. .