Salud incorporará este año dos herramientas de inteligencia artificial para reforzar el diagnóstico radiológico

Faustino Arias, jefe de radiología del HUCA; Miguel Rodríguez, gerente del área de Salud II Centro Suroccidente; Hugo Bernardo Fernández, presidente Asociación de Radiólogos del Principado de Asturias; y Yolanda López Mínguez. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salud del Principado (Sespa) implantará este año dos nuevas herramientas de inteligencia artificial aplicadas al diagnóstico radiológico con el fin de reforzar la capacidad, agilizar tiempos de respuesta y mejorar la seguridad clínica, tanto en la red de atención primaria como en el ámbito hospitalario.

La iniciativa, que tiene un presupuesto de 1,5 millones y durará tres años, permitirá incorporar soluciones avanzadas para el análisis automatizado de radiografías de tórax y de huesos. Ambas herramientas actuarán como apoyo a la toma de decisiones clínicas, al facilitar una primera identificación automatizada de hallazgos relevantes y favorecer una interpretación más rápida y precisa de las imágenes.

El sistema orientado al análisis de radiografías de tórax permitirá detectar de forma automatizada patologías como neumotórax, nódulos pulmonares, derrames pleurales o consolidaciones. Por su parte, la herramienta para el estudio de radiografías óseas facilitará la identificación de fracturas, luxaciones y derrames, tanto en pacientes adultos como pediátricos.

Ambas soluciones estarán plenamente integradas en los sistemas habituales de visualización de imagen diagnóstica, de manera que los profesionales puedan acceder a los resultados dentro de sus circuitos asistenciales cotidianos. Esta integración permitirá priorizar los casos urgentes y ofrecer una atención más rápida y segura.

IMPLANTACIÓN EN DOS FASES

La implantación del proyecto se desarrollará en dos fases diferenciadas. La primera comenzará en mayo y se extenderá a los 214 dispositivos asistenciales de atención primaria, con un pilotaje inicial previsto en un centro de salud de Avilés en el mes de junio. La segunda fase arrancará en septiembre, con el despliegue de las herramientas en los centros hospitalarios.

En atención primaria, el personal facultativo podrá complementar la valoración clínica con información automatizada integrada en las imágenes radiológicas, lo que contribuirá a reducir los tiempos de interpretación y a mejorar la detección de posibles anomalías.

En el ámbito hospitalario, especialmente en servicios como radiología y urgencias, estas soluciones facilitarán la identificación temprana de hallazgos críticos y la priorización de estudios urgentes. De este modo, se optimizarán los flujos de trabajo y aumentará la eficiencia asistencial.

Estas herramientas no emiten un informe radiológico, algo que compete únicamente a los profesionales, sino que ofrecen soporte para el estudio de imágenes radiológicas y, en algunos casos, sirven de apoyo para señalar partes de la imagen que podrían tener relevancia y escaparse a la interpretación del ojo humano.