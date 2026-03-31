Salud licita por 500.000 euros la obra que permitirá adecuar y recuperar el antiguo consultorio de La Manjoya (Oviedo)

Visita de la consejera de Salud, Concepción Saavedra, al consultorio de La Manjoya (Oviedo). - PRINCIPADO

OVIEDO, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud ha sacado a licitación las obras del consultorio periférico de La Manjoya, en Oviedo, una actuación que supondrá una inversión de 502.209 euros en un edificio que consta de dos plantas y una superficie construida de 424 metros cuadrados. La actuación cuenta con un plazo de ejecución de seis meses.

Según ha informado la consejera, Concepción Saavedra, durante la presentaicón del proyecto, en un primer momento, la actividad asistencial se concentrará en la planta a pie de calle, donde se ubicarán tres consultas: medicina, enfermería y polivalente; además de una amplia sala de espera. Este nivel se completará con accesos, aseo público adaptado para personas con discapacidad y ostomizadas, servicios para el personal, almacén, un pequeño office y un cuarto de limpieza.

La primera planta se reformará y adecuará completamente, por lo que quedará acondicionada para una futura ampliación, en función de las necesidades de una parroquia que registra "un notable crecimiento demográfico". Las obras permitirán reproducir en este piso la estructura de consultas del nivel a pie de calle, y reforzar así la capacidad del consultorio cuando sea necesario, según informa el Gobierno asturiano.

Las obras ponen fin a una situación que se remonta a 2018, cuando el antiguo consultorio tuvo que cerrar ante el estado de semirruina del edificio y la actividad se trasladó a una instalación provisional.

El Principado y el Ayuntamiento de Oviedo acordaron después que el Consistorio rehabilitaría el exterior del edificio y lo cedería posteriormente al Ejecutivo autonómico para su redistribución y adecuación a las necesidades de la actividad sanitaria.

Completada la rehabilitación municipal, los técnicos detectaron defectos en la obra que impedían su recepción. En el último cuatrimestre de 2025, el Ayuntamiento ejecutó trabajos de refuerzo con base en las propuestas técnicas realizadas por el Gobierno de Asturias para subsanar las anomalías estructurales. Una vez finalizadas, el edificio quedó a disposición del Principado.

El Consejo de Gobierno aceptó la cesión del edificio el pasado 26 de enero, un acuerdo que se publicó en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) del 6 de febrero, lo que ha permitido desbloquear la licitación de las obras y dar comienzo a esta actuación.