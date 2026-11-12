Salud pilotará en tres centros de atención primaria un programa de autocuidado para personas con diabetes tipo 2

La enfermera Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario de Cabueñes, Lucía Rivera; la coordinadora del programa Cuido mi diabetes, Elvira Llaneza, y la enfermera Endocrinología y Nutrición del Hospital de Cabueñes, María Ablanedo. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud pondrá en marcha una nueva fase piloto del programa C4D-Cuido mi diabetes en los centros de salud de Piedrasblancas, en Castrillón; La Lila, en Oviedo, y Roces-Montevil, en Gijón, para evaluar su eficacia en la práctica clínica habitual y avanzar hacia su incorporación progresiva a la cartera de servicios del sistema sanitario.

La iniciativa, dirigida a personas con diabetes tipo 2 y liderada por personal de enfermería, combina educación terapéutica grupal, actividad física, alimentación saludable, descanso y manejo del estrés para favorecer cambios sostenibles en los hábitos de vida, según ha informado la Consejería.

Los resultados obtenidos hasta ahora en Asturias se han presentado este jueves en el XII Congreso de la Sociedad Asturiana de Diabetes, Endocrinología y Nutrición (Sadeno), celebrado en el Hospital Universitario de Cabueñes.

Esta nueva etapa permitirá analizar la integración del programa en la actividad asistencial de un centro de cada área sanitaria y facilitar su futura extensión a otros dispositivos de atención primaria.

Para preparar el pilotaje, Salud ha desarrollado acciones formativas dirigidas a los equipos participantes. Un total de 43 profesionales de medicina y enfermería han asistido a un seminario web específico y otros 18 han participado en una formación intensiva.

RESULTADOS EN 83 PARTICIPANTES

Desde su puesta en marcha en Asturias, el programa se ha desarrollado en cinco grupos con un total de 83 participantes. Según los resultados presentados, el 85% logró perder peso y se observaron mejoras en el control glucémico, la presión arterial, la composición corporal y el perfil lipídico.

También aumentó el porcentaje de personas que alcanzaron los objetivos glucémicos y mejoraron indicadores como el tiempo en rango y la variabilidad glucémica.

En relación con el tratamiento, ocho de cada diez participantes redujeron la medicación para la diabetes y el 30,5% consiguió suspender por completo el tratamiento hipoglucemiante. Además, el 27,8% alcanzó criterios de remisión de la enfermedad.

Estos resultados se acompañaron de una reducción del 43% en el gasto farmacológico directo y de una mejora significativa de la calidad de vida, de acuerdo con los datos difundidos por Salud.

APOYO DIGITAL Y MONITORIZACIÓN DE GLUCOSA

Además de las sesiones grupales, C4D-Cuido mi diabetes incorpora una aplicación web de apoyo, monitorización continua de glucosa con finalidad educativa y un protocolo estructurado de optimización farmacológica.

Esta metodología permite a los participantes observar cómo influyen la alimentación, el ejercicio, el descanso o el estrés en sus niveles de glucosa, con el objetivo de reforzar su capacidad de autocuidado y de toma de decisiones.