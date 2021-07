Salud recuerda que están poniendo el 100% de vacunas, por lo que no hubo que modificar los rangos de edad

OVIEDO, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud, Pablo Fernández Muñiz, ha afirmado este viernes que en Asturias no se ha adelantado la vacunación de los menos de 30 años ya que están inoculando el 100% de las dosis recibidas.

En ese sentido, el consejero ha indicado que las autonomías que modificaron los grupos etarios lo hicieron así por que no fueron capaces de llegar a vacunar a los más jóvenes en un tiempo "asumible", lo que no ha pasado en Asturias.

Muñiz lo ha indicado así durante su intervención en la Comisión de Salud de la Junta General, donde ha recordado que en Asturias los técnicos no han recomendado adelantar la vacunación a las edades más tempranas ya que "esta no es una ola de jóvenes, sino de no vacunados"

"En Asturias estamos poniendo el 100%, por eso se están haciendo las cosas diferentes, poner a un rango de edad implica no poner a otro y por cada vacuna que ponga a un menor de 30 es la que no se pone a un mayor de 30", ha explicado.

Así, ha indicado que hay comunidades autónomas que no ponían el 100% de las dosis recibidas y que vieron que no iban a llegar al rango de edad de jóvenes en un tiempo "asumible".

Una situación que el consejero ha contrapuesto con la situación de Asturias, donde "sí hemos llegado sin poner en riesgo de vacunar a los que más riesgo tienen". En ese sentido, ha señalado que en estos momentos en la región "ya se está vacunando a chavales de 16 años".