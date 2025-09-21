San Mateo 2025 "a reventar": Canteli valora de éxito las fiestas y pide que se resuelva pronto la huelga de TUA

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli y miembros de la corporación municipal durante el reparto del bollo en la plaza de España. - EUROPA PRESS

OVIEDO, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, ha calificado de "éxito" la participación en las fiestas de San Mateo 2025, destacando la afluencia, los conciertos y el comportamiento de los asistentes. Canteli también se ha referido a la huelga de la empresa de transporte TUA, subrayando que respeta el derecho de los empleados a defenderse, y a las acusaciones sobre la proyección de banderas palestinas, insistiendo en que "el ayuntamiento no pone banderas de nadie".

En declaraciones a los medios, Canteli ha afirmado no haber visto hasta este año "tanta gente en la calle" por las fiestas de San Mateo como lo hizo este viernes: "Estaba a reventar por todos los sitios", ha afirmado el alcalde, que se ha comprometido a "seguir incorporando mejoras en futuras ediciones".

"Ha habido éxito en los conciertos, éxito de comportamiento y éxito de participación. Esas son las fiestas que Alfredo Canteli como alcalde y su equipo vamos a seguir haciendo", ha señalado.

Preguntado sobre la huelga de TUA, el alcalde ha expresado su "deseo" de que la huelga se resuelva "muy pronto" para que continúen trabajando empleados y empresa: "tienen que ponerse de acuerdo ellos.

Respecto a la petición de Izquierda Unida de convocar una comisión de Transporte, Canteli ha asegurado no haber valorado todavía la propuesta. "Lo hablaré con el concejal responsable", ha dicho.

Por otra parte, respecto a las acusaciones de impedir la proyección de banderas palestinas, Canteli no ha querido profundizar y ha declarado que se trata de un tema "muy delicado". "Yo lo que quiero es que las guerras se terminen", ha añadido. "Nosotros hacemos las fiestas para que los ovetenses y los que vienen de fuera disfruten", ha concluido el alcalde.