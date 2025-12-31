La San Silvestre obligará a cortes de tráfico y restricciones de aparcamiento en buena parte del centro

GIJÓN 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Gijón ha informado de la celebración este miércoles, 31 de diciembre, de la carrera San Silvestre, que contará con dos salidas: a las 16.00 horas se disputarán los recorridos menores, entre la avenida de Castilla y la Antigua Pescadería, y a las 17.00 horas tendrá lugar la prueba principal.

Esta última partirá de la avenida de Castilla y transitará por Rufo Rendueles, Menéndez Pelayo, avenida de la Costa, Puerta de la Villa, Schultz, Manuel Llaneza, Pablo Iglesias, General Suárez Valdés, avenida de Castilla, Rufo García Rendueles, Jovellanos, Náutico y Cabrales, con la meta ubicada en la Antigua Pescadería.

Con motivo de la prueba, se prohibirá el estacionamiento en Rufo García Rendueles (entre Ezcurdia y la prolongación de la calle Caridad), en la calle Cabrales, en la zona frente a la Pescadería Municipal y en el entorno del Campo Valdés, para el montaje de la meta. Durante estos trabajos y el desarrollo de las carreras, los vehículos accederán al barrio de Cimadevilla por la plaza del Marqués y la Subida a la Colegiata, mientras que la salida del barrio se realizará por Honesto Batalón y el Tránsito de Las Ballenas hacia Claudio Alvargonzález.

El acceso a la avenida de Castilla será cortado antes del inicio de las pruebas y se mantendrá cerrado mientras se disputen, al tratarse de la zona de salida. Dado que el recorrido afecta a una parte importante de la villa y se espera una participación multitudinaria, el Ayuntamiento ha pedido a la ciudadanía que siga en todo momento las indicaciones del voluntariado de la organización, de Protección Civil y de los agentes encargados de velar por la seguridad de la carrera.