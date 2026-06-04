Sánchez ve el taller de Barros de Duro Felguera como "única posibilidad" para la segunda fábrica de blindados de Indra

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, participa en la inauguración de Innovapetit 2026 de Valnalón - PRINCIPADO

OVIEDO, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Ciencia, Industria y Empleo, Borja Sánchez, ha asegurado este jueves que el taller de Barros, en Langreo, es la "única posibilidad" para que la segunda fábrica de blindados proyectada por Indra se instale en Asturias y ha garantizado que el Principado hará "todo lo posible" para que la compañía alcance un acuerdo con Duro Felguera.

Sánchez, que ha realizado estas declaraciones durante la inauguración del programa Innoapetit 2026 de Valnalón, ha señalado que el Principado sigue "de cerca" las negociaciones desde hace meses y ha incidido en la importancia estratégica de que el proyecto salga adelante. El consejero ya había reclamado esta semana a ambas empresas que siguieran acercando posiciones para cerrar un acuerdo sobre las instalaciones de Barros.

"Estamos tratando de que se acerquen posturas", ha explicado Sánchez, quien ha añadido que el Ejecutivo autonómico es consciente de "la importancia que tiene que esa segunda fábrica de blindados se instale en Asturias".

En este sentido, ha remarcado que la única opción que contempla actualmente el Principado para albergar esa instalación es el taller de Barros. "La única posibilidad que tenemos es que se instale en el taller de Barros y vamos a hacer todo lo posible porque eso sea así, porque las dos empresas lleguen a un acuerdo", ha afirmado.

AMPLIACIÓN DEL CINN

Por otro lado, el consejero se ha referido a la ampliación del Centro de Innovación en Nanomateriales y Nanotecnología (CINN), cuyas obras prevé que concluyan antes del próximo 30 de junio.

Según ha explicado, una vez finalizada la construcción del nuevo edificio, financiado con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el Principado abordará el proceso de equipamiento de las instalaciones en coordinación con el propio centro.

Sánchez ha indicado que el objetivo es destinar ese nuevo espacio principalmente a proyectos científico-tecnológicos relacionados con la computación cuántica. En este sentido, ha recordado que el CINN ya trabaja en un proyecto de ordenador cuántico y ha señalado que la futura dotación del edificio deberá ajustarse a las necesidades y a la estrategia científica del centro.

"La idea es que esa parte del centro se dedique principalmente a todos los temas de computación cuántica", ha señalado.

INNOVAPETIT 2026

El consejero ha realizado estas declaraciones durante la inauguración de Innovapetit 2026, un programa de cultura emprendedora de Valnalón dirigido al alumnado de Secundaria que permite a los estudiantes exponer los proyectos desarrollados durante el curso y compartir experiencias con otros participantes.

Sánchez ha defendido este tipo de programas como una herramienta para fomentar el emprendimiento entre los jóvenes y contribuir a su desarrollo personal y profesional.