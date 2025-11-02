Sanidad prevé que la incidencia de gripe se adelante este año

OVIEDO 2 Nov. (EUROPA PRESS) -
La consejera de Salud del Gobierno asturiano, Concepción Saavedra, ha dicho este domingo que su departamento trabaja con la previsión de que la incidencia de gripe se produzca este año antes respecto a otros ejercicios.
"La previsión es que va a haber una incidencia mayor antes de lo previsto, ha dicho, señalando la conveniencia de abrir puntos de vacunación por las tardes.
"Queremos anticiparnos y dar la oportunidad a toda la población, no solamente con los puntos habituales de citación en primaria, sino con unos puntos de tarde que permitan que muchas personas que están preguntando, que quieren vacunarse ya, puedan acudir y hacer esa vacunación antes de tiempo", ha comentado.
Ha explicado Saavedra que en estos momentos en Asturias no hay un aumento de incidencia, pero ha añadido que sí se está viendo el mismo en las comunidades cercanas.