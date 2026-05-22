Santano descarta la supresión del peaje del Huerna: El Ministerio no cambiará su postura

El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible de España, José Antonio Santano (centro), antes de participar en el 20 Congreso Nacional de Empresarios de Transporte, en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible de España, José Antonio Santano, ha descartado este viernes en Gijón cambios en la posición fijada por el Ministerio respecto a la no supresión del peaje del Huerna.

"Comprendemos todo lo que la propia sociedad asturiana manifiesta alrededor de esto, pero también pedimos que se comprenda nuestra posición desde el punto de vista jurídico-económico", ha remarcado Santano.

"No hay novedades sobre esto", ha insistido, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en el 20 Congreso Nacional de Empresarios de Transporte, organizado por la Confederación Española del Transporte de Mercancías (CETM) en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'.

Al tiempo, ha aprovechado para poner en valor las inversiones que realiza el Ministerio en Asturias y lo que están haciendo de la mano del Gobierno del Principado de Asturias.