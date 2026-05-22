Santano (Transportes) se compromete a licitar este año el acceso a El Musel por Aboño y humanizar Príncipe de Asturias

El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible de España, José Antonio Santano (cuarto por la derecha), antes de participar en el 20 Congreso Nacional de Empresarios de Transporte, organizado por la CETM. - EUROPA PRESS

GIJÓN, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible de España, José Antonio Santano, ha anunciado este viernes que el Ministerio prevé que se licite este año las obras de acceso al puerto gijonés de El Musel por Aboño, así como la humanización de la avenida de Príncipe de Asturias.

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en el 20 Congreso Nacional de Empresarios de Transporte, organizado por la Confederación Española del Transporte de Mercancías (CETM) y celebrado en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'.

Santano ha señalado que, por un lado, están a la espera de que la Autoridad Portuaria gijonesa les confirme oficialmente que Aboño es un elemento de comunicación integral para el puerto, es decir, que todos los tráficos del puerto de todo tipo pueden acceder a El Musel por él.

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