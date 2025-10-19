La sección de CCOO de AZSA denuncia las "las insoportables emisiones que, a diario, produce la empresa Chemastur"

OVIEDO/AVILÉS 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Desde la Sección Sindical de Comisiones Obreras en AZSA denuncian a través de una nota de prensa las "insoportables emisiones que, a diario, produce la empresa Chemastur, situada junto a sus instalaciones de San Juan de Nieva". Aseguran que estas emisiones afectan directamente a la salud de los trabajadores y trabajadoras de Asturiana de Zinc, que padecen de forma constante olores intensos, irritaciones y molestias derivadas de una situación ambiental que se ha vuelto insostenible.

"No estamos ante un hecho puntual, sino ante un problema estructural y continuado, que lleva años repitiéndose sin que se adopten las medidas necesarias", inciden desde la repreentación sindical.

Además recuerdan que Chemastur acumula un pasado de incumplimientos reiterados en materia medioambiental y de seguridad y salud laboral, con denuncias vecinales y sindicales que consideran no pueden seguir siendo ignoradas.

Desde esta sección sindical hacen un llamamiento firme a las autoridades públicas competentes, en especial al Principado y al Puerto de Avilés, para que extremen la vigilancia y el control sobre esta empresa, garanticen la salud de quienes trabajan en el entorno y adopten medidas sancionadoras si persisten los incumplimientos.

Denuncian que resulta además inaceptable el cinismo de la gerencia local de AZSA, proveedor de ácido sulfúrico a Chemastur, que mira hacia otro lado ante un problema que afecta directamente a su propia plantilla.

"¿Por qué callan los delegados de prevención de Asturiana de Zinc ante un grave problema de salud laboral que padecen los trabajadores a los que representan? Porque todos son del SITAZ y responden a los intereses de la dirección. Desde CCOO en AZSA no vamos a callar. Seguiremos denunciando y exigiendo una solución inmediata a esta situación intolerable", concluyen.